Ирина Роднина: «Сейчас в фигурном катании много спортсменок, которые откатывают программы, но в память не западают»

Ирина Роднина высказалась о безликих спортсменах в фигурном катании.

«В спорте есть такое выражение: спортсмен без лица. Вроде все сделал правильно, нормально откатался, но ничем не зацепил.

В нашем фигурном катании было достаточно спортсменов, которые не были ни чемпионами мира, ни олимпийскими чемпионами. Но их имена вписаны в историю фигурного катания.

А сейчас в фигурном катании есть много спортсменок, которые откатывают программы, но в память не западают», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.