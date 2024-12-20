«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заявили, что рады бронзе на чемпионате России.
На турнире в Омске Хабибуллина и Княжук заняли третье место в парном катании, набрав 214,15 балла. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40), серебро у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (216,37).
Хабибуллина: Благодарим всех, кто нас поддерживал. Неплохо откатали произвольную программу, рады бронзе.
– Не расстроились бронзе? Многие болельщики спорят о судействе…
Княжук: Не расстроились. Третье место – это очень круто.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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