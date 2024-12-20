Ирина Хавронина: «Была красивая борьба. Все достойны быть первыми, но победитель сегодня один»

Хавронина заявила, что в танцах на льду на чемпионате России была красивая борьба.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире в Омске. Победили Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли второе место.

«Для меня эти два дня были спокойными. Я была расслаблена, мы выложились на все сто. Были какие-то помарки, но мы старались. Прокат для меня пролетел за минуту, удалось получить удовольствие.

Это была, правда, красивая борьба. Все достойны быть первыми, но победитель сегодня один. А в тройке — выставились, как выставились», – сказала Хавронина.

Также фигуристы в комментарии для «Матч ТВ» отреагировали на допуск россиян к квалификации на Олимпиаду-2026.

Хавронина: Радостно, это хорошо. Пусть лучшие российские фигуристы отберутся и выступят.

Нарижный: Когда был на разминке и услышал, подумал: «Допустили и допустили, окей».