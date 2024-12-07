83-летняя Москвина выступила на открытии катка в Петербурге

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина выступила на открытии «Катка у Флагштока» в Санкт-Петербурге.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Матч ТВ». 83-летняя Москвина вышла на лед под песню «Город над вольной Невой».

Площадь «Катка у Флагштока» составляет 28 тысяч квадратных метров. Она официально внесена в Книгу рекордов России как самая большая в мире.

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