Варвара Жданова: «На этапе в Москве произошел рецидив травмы. Очень надеялась восстановиться к чемпионату России, но требуется больше времени»
Варвара Жданова объяснила причину пропуска чемпионата России.
Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов выступают в танцах на льду.
«К сожалению, мы вынуждены сняться с чемпионата России! Травма, полученная перед контрольными прокатами, была серьезная и требовала долгого восстановления.
Мне не хотелось пропускать сезон, у нас очень интересные программы, над которыми мы долго работали. Я верила, что все получится! Но судьбу не обманешь.
На этапе в Москве произошел рецидив травмы. Очень надеялась восстановиться к чемпионату России, но требуется больше времени.
Спасибо большое всем, кто за нас болеет и поддерживает, для меня это важно и ценно!» – написала Жданова.
Чемпионат России пройдет 19-22 декабря в Омске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Варвары Ждановой
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