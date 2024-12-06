Варвара Жданова: «На этапе в Москве произошел рецидив травмы. Очень надеялась восстановиться к чемпионату России, но требуется больше времени»

Варвара Жданова объяснила причину пропуска чемпионата России.

Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов выступают в танцах на льду.

«К сожалению, мы вынуждены сняться с чемпионата России! Травма, полученная перед контрольными прокатами, была серьезная и требовала долгого восстановления.

Мне не хотелось пропускать сезон, у нас очень интересные программы, над которыми мы долго работали. Я верила, что все получится! Но судьбу не обманешь.

На этапе в Москве произошел рецидив травмы. Очень надеялась восстановиться к чемпионату России, но требуется больше времени.

Спасибо большое всем, кто за нас болеет и поддерживает, для меня это важно и ценно!» – написала Жданова.

Чемпионат России пройдет 19-22 декабря в Омске.