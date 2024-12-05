Жданова и Бабаев-Смирнов снялись с чемпионата России, их заменят Савкина и Вахнов

Танцевальный дуэт Жданова – Бабаев-Смирнов снялся с чемпионата России.

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов не выступят на чемпионате России, который пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Их заменят Дарья Савкина и Александр Вахнов .