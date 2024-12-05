Жданова и Бабаев-Смирнов снялись с чемпионата России, их заменят Савкина и Вахнов
Танцевальный дуэт Жданова – Бабаев-Смирнов снялся с чемпионата России.
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов не выступят на чемпионате России, который пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Их заменят Дарья Савкина и Александр Вахнов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Владислава Жукова
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