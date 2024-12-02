Ирина Роднина: «Процесс возвращения России на международные старты идет, пускай тяжело и медленно. Не признать нашу значимость в мировом спорте нельзя»
Ранее бизнесмен Алишер Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE).
«Пока хочу его поздравить с избранием. Наверное, это такие небольшие, но все-таки шаги по возвращению в международный спорт. Есть впечатление, будто в МОК все устроено на круговой поруке. Но отдельные федерации показывают, что не хотят в ней участвовать.
Кто-то допускает нас и белорусов с ограничениями, кто-то и вовсе в полном объеме, возвращаются наиболее яркие и мощные руководители, которых убирали исключительно по политическим мотивам. Это же надо было придумать – отстранить спортсменов обществ ЦСКА и «Динамо». Львиная доля наших сильнейших атлетов представляют именно их.
Стараются больше обидеть, бить по самым сильным. Вероятно, иначе и не умеют соревноваться, МОК забыл, что такое fair play. Но, тем не менее, процесс возвращения идет, пускай тяжело и медленно. Не признать нашу значимость в мировом спорте нельзя», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
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