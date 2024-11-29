  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Даниил Глейхенгауз: «В гонке за поддержкой своих спортсменов мы немножко перегнули палку. Из-за того, что жестоко не наказывают, баллы огромные»
1

Даниил Глейхенгауз: «В гонке за поддержкой своих спортсменов мы немножко перегнули палку. Из-за того, что жестоко не наказывают, баллы огромные»

Даниил Глейхенгауз считает завышенными оценки фигуристов на российских стартах.

«Я не осуждаю никого из спортсменов, потому что это никак к ним не относится. То, какие баллы им ставят, это не от них зависит. Я считаю, что мы в гонке за поддержкой своих спортсменов немножко перегнули палку.

Человек заходит в четверной прыжок, делает его офигенно и получает за него +3, +4. Спору нет – все правильно. Но он заходит и делает прыжок в недокрут на одну галку, немножко кривой. И наши судьи ставят 0, -1, 0… А это несуществующая оценка. На международной арене за такой прыжок он получит -3.

Теперь можно зайти в пять четверных, сделать из них 2-3 грязно, какие-то не докрутить. А из-за того, что тебя жестоко не наказывают, ты набираешь огромное количество баллов. Спортсмены вроде знали систему, понимали, что чище иногда лучше, чем больше и грязно, а теперь все пошло кувырком.

Вращения смотришь иногда как профессионал – второй уровень. Загорается уровень 4. Позиции некрасивые, вращение медленное – на 0, +1, +2. У нас Ника Эгадзе выступает на международных соревнованиях – ему ставят четвертый уровень, но позиция была средняя, ему какой-то судья поставил -2. На разборе говорит: ну так, некрасивое положение, медленное вращение. И это нормально, так и должно быть. Это наш спорт.

Еще из-за этого страдают компоненты. Это отдельная тема. Очень сильно взлетает техника, компоненты притягиваются к технике, и не важно, как ты катался – твои компоненты становятся огромными. Сама система такая, что разница маленькая: человек прыгнул пять четверных, но плохо катался – человек не прыгал пять четверных, но красиво катался, и у них разница в компонентах 2-3 балла.

Ты можешь показать очень красивую программу, связки, заходы, а не просто разбег-прыжок. И ты вроде как выиграешь в компонентах. Но ты выиграешь эти 2 балла. А в прыжке ты выиграешь 7-8 баллов.

Потом они выйдут на международные соревнования – и будет разница в 20 баллов. Как все было, когда нас не отстранили: на Гран-при выходил Джейсон Браун без четверных в короткой программе и выходил кто-то из наших ребят и катал с четверными. Я смотрел и понимал все – почему Джейсон Браун набирает такие баллы: у него четвертые уровни на вращениях, дорожках, все на +4, +5.

Если он делает всего лишь тройной лутц, но со шпагатом, выходом, приземлением – это тоже не плюсы. Это просто математика – так формируется эта оценка. Потом выходил кто-то из наших ребят, катал чисто программу и проигрывал Джейсону Брауну. И его тренеры абсолютно не понимали – говорили, что несправедливо и нас обижают. А ты такой, не будешь же вступать в конфликт», – сказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе. 

Наши фигуристы – крутые, но не заслужили такие оценки. Ни Федоров, ни тем более Семененко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: шоу «Каток» на ДоброFON
logoДаниил Глейхенгауз
Ника Эгадзе
сборная Грузии
logoсборная России
logoсборная США
logoДжейсон Браун
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «Петросян сейчас могла бы уже быть чемпионкой Европы и мира, а на следующий год – Олимпиада. Непонятно, была бы у нее потом мотивация продолжать»
25сегодня, 10:27
Глейхенгауз о Валиевой: «Ее возвращение в спорт должно быть как взрыв Вселенной. Этого ждет огромное количество людей»
101сегодня, 09:36
Даниил Глейхенгауз: «Акатьевой немного сложно найти соревновательную уверенность. У нее переходный возраст, тяжело, перестраивается организм»
11сегодня, 09:25
Глейхенгауз о Трусовой на контрольных прокатах: «Зритель идет на имена. Благодаря тому, что там была Саша, были полные трибуны»
61сегодня, 08:58
Мишин на вопрос о падении интереса к фигурному катанию в России: «Это все внешнее впечатление при невидимой миру буре страстей»
3сегодня, 08:55
Глейхенгауз о том, почему Тутберидзе нет на Гран-при России: «Она на тренировках и на международных соревнованиях с Эгадзе»
136сегодня, 08:23
Светлана Журова: «Валиеву наказали, будто она принимала стероиды на глазах у всех. Другим почему-то все сходит с рук»
24сегодня, 08:12
Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые»
52сегодня, 07:47Фото
Александра Трусова победила в номинации «Спортсмен года» на премии «Лидеры эпохи-2024»
104сегодня, 07:23
Кондратюк, Дикиджи, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано выступят с показательными номерами на Кубке Первого канала среди юниоров
6сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Санта-Клауса. Льютон-Брейн выиграл короткую программу, Власенко – 2-й
1вчера, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2423 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16