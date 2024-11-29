Даниил Глейхенгауз: «В гонке за поддержкой своих спортсменов мы немножко перегнули палку. Из-за того, что жестоко не наказывают, баллы огромные»

Даниил Глейхенгауз считает завышенными оценки фигуристов на российских стартах.

«Я не осуждаю никого из спортсменов, потому что это никак к ним не относится. То, какие баллы им ставят, это не от них зависит. Я считаю, что мы в гонке за поддержкой своих спортсменов немножко перегнули палку.

Человек заходит в четверной прыжок, делает его офигенно и получает за него +3, +4. Спору нет – все правильно. Но он заходит и делает прыжок в недокрут на одну галку, немножко кривой. И наши судьи ставят 0, -1, 0… А это несуществующая оценка. На международной арене за такой прыжок он получит -3.

Теперь можно зайти в пять четверных, сделать из них 2-3 грязно, какие-то не докрутить. А из-за того, что тебя жестоко не наказывают, ты набираешь огромное количество баллов. Спортсмены вроде знали систему, понимали, что чище иногда лучше, чем больше и грязно, а теперь все пошло кувырком.

Вращения смотришь иногда как профессионал – второй уровень. Загорается уровень 4. Позиции некрасивые, вращение медленное – на 0, +1, +2. У нас Ника Эгадзе выступает на международных соревнованиях – ему ставят четвертый уровень, но позиция была средняя, ему какой-то судья поставил -2. На разборе говорит: ну так, некрасивое положение, медленное вращение. И это нормально, так и должно быть. Это наш спорт.

Еще из-за этого страдают компоненты. Это отдельная тема. Очень сильно взлетает техника, компоненты притягиваются к технике, и не важно, как ты катался – твои компоненты становятся огромными. Сама система такая, что разница маленькая: человек прыгнул пять четверных, но плохо катался – человек не прыгал пять четверных, но красиво катался, и у них разница в компонентах 2-3 балла.

Ты можешь показать очень красивую программу, связки, заходы, а не просто разбег-прыжок. И ты вроде как выиграешь в компонентах. Но ты выиграешь эти 2 балла. А в прыжке ты выиграешь 7-8 баллов.

Потом они выйдут на международные соревнования – и будет разница в 20 баллов. Как все было, когда нас не отстранили: на Гран-при выходил Джейсон Браун без четверных в короткой программе и выходил кто-то из наших ребят и катал с четверными. Я смотрел и понимал все – почему Джейсон Браун набирает такие баллы: у него четвертые уровни на вращениях, дорожках, все на +4, +5.

Если он делает всего лишь тройной лутц, но со шпагатом, выходом, приземлением – это тоже не плюсы. Это просто математика – так формируется эта оценка. Потом выходил кто-то из наших ребят, катал чисто программу и проигрывал Джейсону Брауну. И его тренеры абсолютно не понимали – говорили, что несправедливо и нас обижают. А ты такой, не будешь же вступать в конфликт», – сказал тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе.

Наши фигуристы – крутые, но не заслужили такие оценки. Ни Федоров, ни тем более Семененко