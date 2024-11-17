«В планах не было гонки за баллами и местом. Была цель собраться». Пасечник и Чиризано о бронзе на Гран-при России
Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано после ритм-танца занимали промежуточное восьмое место. Но по итогам произвольного стали третьими.
Пасечник: У нас не было гонки за баллами и за местом. Вчера был косяк, сегодня хотелось показать чистый прокат. Не могу сказать, что мы не рассчитывали, просто не было в планах гонки за баллами и местом. Была другая цель. Для нас сегодня была цель собраться, собрать свое тело.
Вчера в момент падения я была в шоке, не заметила боли, после голова не болела. Единственное, чуть‑чуть нога заболела, но все хорошо.
Чиризано: Очень рады, что получилось. Больше рады, что классно откатали произвольный танец. Я считаю, что Лиза герой, так собралась.
– Настраивали друг друга, поговорили после вчерашней ситуации?
Пасечник: Нет, постарались абстрагироваться. Не хотелось испытывать негативные эмоции. Вчера были сильные эмоции из‑за этого происшествия. Хотелось отпустить ситуацию.
Чиризано: Мы общаемся, но ситуацию особо не хотелось обсуждать, все уже случилось.
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