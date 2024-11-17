«В планах не было гонки за баллами и местом. Была цель собраться». Пасечник и Чиризано о бронзе на Гран-при России

Пасечник и Чиризано оценили выступление на Гран-при в Москве, где взяли бронзу.

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано после ритм-танца занимали промежуточное восьмое место. Но по итогам произвольного стали третьими.

Пасечник: У нас не было гонки за баллами и за местом. Вчера был косяк, сегодня хотелось показать чистый прокат. Не могу сказать, что мы не рассчитывали, просто не было в планах гонки за баллами и местом. Была другая цель. Для нас сегодня была цель собраться, собрать свое тело.

Вчера в момент падения я была в шоке, не заметила боли, после голова не болела. Единственное, чуть‑чуть нога заболела, но все хорошо.

Чиризано: Очень рады, что получилось. Больше рады, что классно откатали произвольный танец. Я считаю, что Лиза герой, так собралась.

– Настраивали друг друга, поговорили после вчерашней ситуации?

Пасечник: Нет, постарались абстрагироваться. Не хотелось испытывать негативные эмоции. Вчера были сильные эмоции из‑за этого происшествия. Хотелось отпустить ситуацию.

Чиризано: Мы общаемся, но ситуацию особо не хотелось обсуждать, все уже случилось.