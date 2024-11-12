Суд в Вильнюсе начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее гражданства Литвы
Суд начал рассматривать дело о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.
Об этом сообщает LRT.
В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства из-за выступлений фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.
Сегодня Региональный административный суд Вильнюса начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее литовского гражданства.
Дробязко и Повилас Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.
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Опубликовала: Анна Лаптева
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