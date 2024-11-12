Суд в Вильнюсе начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее гражданства Литвы

Суд начал рассматривать дело о лишении Маргариты Дробязко гражданства Литвы.

Об этом сообщает LRT.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства из-за выступлений фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Сегодня Региональный административный суд Вильнюса начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее литовского гражданства.

Дробязко и Повилас Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

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