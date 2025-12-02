Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при

Тарасова прокомментирует женские соревнования на финале Гран-при.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментирует женские соревнования на финале Гран-при на платформе Okko.

Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».

«Александра Бойкова прокомментирует короткие программы мужчин, а затем обсудит весь соревновательный день в нашей студии.

Егор Базин посмотрит с нами ритм-танец.

Даниил Глейхенгауз прокомментирует короткие программы женщин и заглянет в экспертную студию после.

Ирина Хавронина — у микрофона на произвольный танец.

Дмитрий Козловский прокомментирует мужскую произвольную программу. В студии тоже ждем.

Несравненная Татьяна Анатольевна Тарасова посмотрит с нами женскую произвольную программу и обсудит в итоговой студии. ВАУ!» – говорится в сообщении.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 4 по 6 декабря в Японии.