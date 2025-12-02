81

Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при

Тарасова прокомментирует женские соревнования на финале Гран-при.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментирует женские соревнования на финале Гран-при на платформе Okko. 

Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».

«Александра Бойкова прокомментирует короткие программы мужчин, а затем обсудит весь соревновательный день в нашей студии.

Егор Базин посмотрит с нами ритм-танец.

Даниил Глейхенгауз прокомментирует короткие программы женщин и заглянет в экспертную студию после.

Ирина Хавронина — у микрофона на произвольный танец.

Дмитрий Козловский прокомментирует мужскую произвольную программу. В студии тоже ждем.

Несравненная Татьяна Анатольевна Тарасова посмотрит с нами женскую произвольную программу и обсудит в итоговой студии. ВАУ!» – говорится в сообщении. 

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 4 по 6 декабря в Японии. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoАлександра Бойкова
logoЕгор Базин
logoДаниил Глейхенгауз
logoДмитрий Козловский
logoИрина Хавронина
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoOkko
logoТатьяна Тарасова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
23 ноября, 16:41
Миша Митрофанов: «Тренировки у Москвиной навсегда у меня в сердце. Она до сих пор не стесняется учиться и становиться лучше»
21 ноября, 16:15
Дмитрий Козловский: «Этери Тутберидзе – наш главный вдохновитель. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем»
14 ноября, 15:20
Главные новости
Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Мин Гю Со, Круглов, Казанеки, Чхве Ха Бин, Нишино выступят с произвольными программами
19 минут назадLive
Загитова показала новый образ: челка и укороченный пиджак на нижнее белье
23 минуты назадФото
Евгений Плющенко: «Меня спрашивают: кто сейчас лучше всех у вас тренируется? Не поверите, это Саша Трусова! Мегапрофессионал»
39 минут назад
Финал Гран-при. Лью, Сакамото, Гленн, Ватанабе, Накаи и Чиба выступят с короткими программами
сегодня, 06:14
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
сегодня, 06:12
Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Аймоз, Гиньяр и Фаббри
сегодня, 06:09
Golden Spin. Аймоз лидирует после короткой программы, Мартынов – 2-й, Васильев – 3-й
вчера, 21:25
Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Каназава, Ким Ю Сон, Ока, Ким Ю Чжэ покажут произвольные программы
вчера, 21:19
«Леонардо или Микеланджело? Мастер Сплинтер». Сяо Хим Фа ответил на вопросы Туктамышевой во время финала Гран-при
вчера, 19:44
Загитова – на вопрос о том, что ее раздражает: «Допустим, непрофессионализм. Я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до определенного момента»
вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
39 минут назадLive
Golden Spin. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Плазас и Фернандес, Данилова и Циба покажут короткие программы
вчера, 21:40
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца, Мразкова и Мразек – 2-е, Демужо и Ле Мерсье – 3-и
вчера, 17:59
Финал Гран-при. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Хазе и Володин покажут произвольные программы
вчера, 17:36
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
вчера, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
вчера, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36