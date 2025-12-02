Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментирует женские соревнования на финале Гран-при на платформе Okko.
Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».
«Александра Бойкова прокомментирует короткие программы мужчин, а затем обсудит весь соревновательный день в нашей студии.
Егор Базин посмотрит с нами ритм-танец.
Даниил Глейхенгауз прокомментирует короткие программы женщин и заглянет в экспертную студию после.
Ирина Хавронина — у микрофона на произвольный танец.
Дмитрий Козловский прокомментирует мужскую произвольную программу. В студии тоже ждем.
Несравненная Татьяна Анатольевна Тарасова посмотрит с нами женскую произвольную программу и обсудит в итоговой студии. ВАУ!» – говорится в сообщении.
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 4 по 6 декабря в Японии.