Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, а то, что будет главной конкуренткой – 100%»

Алена Леонова: Валиева будет главной конкуренткой Петросян.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что Камила Валиева сможет навязать борьбу Аделии Петросян после возвращение в фигурное катание.

– Надеюсь, что Камила вернется сильной спортсменкой, которая достойно будет выступать и заново делать себе имя. Данные у нее шикарные.

Понятно, что она изменилась. Это уже не та девочка на шариках, как пять лет назад, а совсем другой человек.

Учитывая прыжки, которые я вижу в соцсетях Валиевой, скажу, что она в очень хорошей форме. Самое главное – собрать это все в кучу и в одну программу. Если она вернется в следующем сезоне, то она все сделает, чтобы сделать его победным.

– В дебютном после возвращения сезоне она будет конкуренткой Аделии Петросян?

– Да, конечно! Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, надо смотреть, а то, что будет главной конкуренткой – 100%, – сказала Леонова.