  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, а то, что будет главной конкуренткой – 100%»
115

Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, а то, что будет главной конкуренткой – 100%»

Алена Леонова: Валиева будет главной конкуренткой Петросян.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что Камила Валиева сможет навязать борьбу Аделии Петросян после возвращение в фигурное катание.

– Надеюсь, что Камила вернется сильной спортсменкой, которая достойно будет выступать и заново делать себе имя. Данные у нее шикарные.

Понятно, что она изменилась. Это уже не та девочка на шариках, как пять лет назад, а совсем другой человек.

Учитывая прыжки, которые я вижу в соцсетях Валиевой, скажу, что она в очень хорошей форме. Самое главное – собрать это все в кучу и в одну программу. Если она вернется в следующем сезоне, то она все сделает, чтобы сделать его победным.

– В дебютном после возвращения сезоне она будет конкуренткой Аделии Петросян?

– Да, конечно! Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, надо смотреть, а то, что будет главной конкуренткой – 100%, – сказала Леонова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
logoКамила Валиева
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoАлена Леонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонова о Софии Дзепке: «Мне кажется, в будущем это будет звезда уровня Валиевой»
1 декабря, 20:34
Ирина Роднина: «Петросян и Гуменник на Олимпиаде могут рассчитывать на призовые места. Могут ли побороться за победу – другой вопрос»
1 декабря, 15:34
Алена Леонова: «Хуснутдинова напоминает мне маленькую Валиеву. Если она будет развивать свои качества, то станет уникальной спортсменкой, как Камила»
23 ноября, 07:29
Главные новости
Евгений Плющенко: «Меня спрашивают – кто сейчас лучше всех у вас тренируется? Не поверите, это Саша Трусова! Мегапрофессионал»
3 минуты назад
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Подгайная и Коваль, Вейон и Брэндис покажут ритм-танцы
вчера, 20:58
Финал Гран-при. Лью, Сакамото, Гленн, Ватанабе, Накаи и Чиба выступят с короткими программами
сегодня, 06:14
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
сегодня, 06:12
Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Аймоз, Гиньяр и Фаббри
сегодня, 06:09
Golden Spin. Аймоз лидирует после короткой программы, Мартынов – 2-й, Васильев – 3-й
вчера, 21:25
Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Каназава, Ким Ю Сон, Ока, Ким Ю Чжэ покажут произвольные программы
вчера, 21:19
«Леонардо или Микеланджело? Мастер Сплинтер». Сяо Хим Фа ответил на вопросы Туктамышевой во время финала Гран-при
вчера, 19:44
Загитова – на вопрос о том, что ее раздражает: «Допустим, непрофессионализм. Я очень спокойный человек, максимально все держу в себе, но до определенного момента»
вчера, 19:12
Golden Spin. Теннелл лидирует после короткой программы, Пинзарроне – 2-я, Серна – 3-я, Самоделкина – 7-я
вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Golden Spin. Гиларди и Амброзини, Голубева и Мур, Плазас и Фернандес, Данилова и Циба покажут короткие программы
вчера, 21:40
Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Мин Гю Со, Круглов, Казанеки, Чхве Ха Бин, Нишино выступят с произвольными программами
вчера, 21:15
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца, Мразкова и Мразек – 2-е, Демужо и Ле Мерсье – 3-и
вчера, 17:59
Финал Гран-при. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Хазе и Володин покажут произвольные программы
вчера, 17:36
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
вчера, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
вчера, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36