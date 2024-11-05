Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге

Фигурист Ковалев рассказал, что выступит на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

«Ребята, всем привет! К сожалению, в Москве не получится выступить, но зато поедем в Санкт-Петербург, поэтому до встречи там.

Сразу скажу: со здоровьем все хорошо, не переживайте, просто такое стечение обстоятельств», – написал Артем Ковалев .

Этап Гран-при России в Москве пройдет 16-17 ноября, в Санкт-Петербурге – 23-24 ноября.