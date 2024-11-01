Володин о Гран-при Франции: «Первое крупное соревнование в сезоне. Мы уже подзабыли, каково это»
Сегодня Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, выступающие за Германию в парном катании, набрали 73,72 балла.
Хазе: Сегодня мне было посложнее, я немного вымоталась в концовке. Казалось, что мы выступили надежно, но еще не показали весь спектр эмоций, который могли бы. Но мы очень довольны своим первым прокатом на Гран-при и хорошим качеством исполнения. Мы не ехали сюда с какими-либо ожиданиями насчет баллов.
Володин: Это первое крупное соревнование в сезоне. После прошлого чемпионата мира мы уже подзабыли, каково это. Есть ощущение, что мы удержали все элементы и вдобавок смогли показать хореографию. В конце попытались дать волю эмоциям. Уровни были хорошими.
Хазе: Твист все еще на третьем уровне, но мы усердно работаем, чтобы достичь четвертого. Продолжим трудиться, и в какой-то момент это придет.
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