Володин о Гран-при Франции: «Первое крупное соревнование в сезоне. Мы уже подзабыли, каково это»

Хазе и Володин прокомментировали победу в короткой программе на Гран-при Франции.

Сегодня Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин , выступающие за Германию в парном катании, набрали 73,72 балла.

Хазе: Сегодня мне было посложнее, я немного вымоталась в концовке. Казалось, что мы выступили надежно, но еще не показали весь спектр эмоций, который могли бы. Но мы очень довольны своим первым прокатом на Гран-при и хорошим качеством исполнения. Мы не ехали сюда с какими-либо ожиданиями насчет баллов.

Володин: Это первое крупное соревнование в сезоне. После прошлого чемпионата мира мы уже подзабыли, каково это. Есть ощущение, что мы удержали все элементы и вдобавок смогли показать хореографию. В конце попытались дать волю эмоциям. Уровни были хорошими.

Хазе: Твист все еще на третьем уровне, но мы усердно работаем, чтобы достичь четвертого. Продолжим трудиться, и в какой-то момент это придет.