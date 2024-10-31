Ягудин о критике Коляды: «Обидно, когда у человека такие данные. Все включено, хороший курорт, но ты приезжаешь, а там плохой номер и что-то не убрано»

Алексей Ягудин рассказал, почему критиковал выступления Михаила Коляды.

– Спустя сезон вы вернулись к комментированию соревнований в Магнитогорске. Изменилась ли атмосфера с последнего вашего турнира?

– Я только понял, что по мужикам стало интереснее, а по женщинам наоборот. Я сам почувствовал, что мне было тяжело. Казалось бы, я привык говорить, но в первый день было нелегко: чуть больше новых фамилий, потому что я не сижу и не смотрю, как прошло первенство Москвы, к примеру.

Еще мы понимаем, что на этапах Гран-при одна-две звезды, три-четыре максимум, а остальные — это люди, которые получили возможность. Там же снялась Соня Муравьева и одна девочка вместо нее приехала, а билетов нет, и они на машине почти сутки добирались.

Но в плане техники интересно смотреть и комментировать, потому что чем чище, чем сложнее, тем легче комментировать. Парни идут вверх, девушки вниз.

– Парни интереснее сейчас?

– Намного. Когда ты понимаешь, что в заявке шесть человек и 24 четверных — по четыре на человека. Да, там было двое, у кого по пять. Понятно, что не все получается, но пять у Кондратюка и Рухина – это другой уровень.

– Алексей Ягудин больше не будет чихвостить российских одиночников?

– Буду! Я не то что придираюсь, я придираюсь только тогда, когда ты, в принципе, элемент делаешь, но на соревнованиях не получается, тогда вопрос – где ты. Намек на Мишу Коляду, сейчас много общаемся с ним, стали коллегами.

Я понимаю, что это его жизнь, но обидно, когда у человека такие данные. Например, all inclusive, все включено, хороший курорт, но ты приезжаешь, а там плохой номер и что-то не убрано, забыли.

– Миша на вас не обижается?

– Нет, может он таит где-то в глубине, но он же понимает, что это не оскорбления, а крик души. Он действительно чувак крутой, – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.