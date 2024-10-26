В ритм-танцах на Гран-при России в Магнитогорске 6 раз звучали песни Элвиса Пресли
В ритм-танцах на Гран-при в Магнитогорске 6 раз звучали песни Элвиса Пресли.
На это обратил внимание телеграм-канал «Матч! Фигурное катание».
Выступавшие сегодня дуэты выбрали для ритм-танцев песни Blue Suede Shoes, You are the Boss, Heartbreak Hotel (2 раза), Jailhouse Rock, Fever.
Тема ритм-танца в этом сезоне – социальные танцы и стили 1950-60-70-х.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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