Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию дал старт конкурсу «Самая спортивная семья России». Церемония прошла в Уфе в рамках форума «Россия – спортивная держава».
«Почему это важно? Потому что это то, чем мы гордимся, это наш российский спорт, и чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация, это очень классная инициатива.
Есть два направления: массовый спорт, он подпитывает спорт профессиональный, высоких достижений, и наоборот. То есть, когда профессиональный спортсмен заканчивает свою карьеру, он начинает заниматься массовым видом спорта. Мы видим, что абсолютно из разных спортивных дисциплин чемпионы мира, олимпийские чемпионы принимают участие», – сказал Траньков.
«Самая спортивная семья России» – всероссийский онлайн-конкурс Министерства спорта РФ, проводимый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
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