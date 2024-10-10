Климов о работе в Сочи: «У ребят порой замечал: когда только переезжают, то первые несколько месяцев живут с ощущением, будто они на отдыхе или на сборе»

Федор Климов рассказал, как курортная атмосфера Сочи мешала работе с фигуристами.

Климов – олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. Сейчас в этом городе он тренирует спортсменов-парников.

– Появление вашей школы – как раз то самое наследие Олимпиады?

– В том числе и так, на дрожжах той «золотой» Олимпиады. Сложились вместе разные факторы, но появление инфраструктуры здесь сыграло важную роль.

– Вы сами часто вспоминаете Сочи-2014 и вашу победу в командном турнире? Насколько приятно жить и работать в городе, который, по сути, дал вам главное на текущий момент достижение в жизни?

– Приятно, безусловно. Тот же Олимпийский парк – он довольно красивый. Но я не впадаю там каждый день в какую-то ностальгию, в воспоминания.

– Даже когда проходите каждый день мимо стенда с медалистами рядом с фонтаном?

– Нет, конечно. Просто прогуливаюсь по красивому месту по пути на каток, там и правда очень красиво, к тому же Олимпийский парк сейчас с каждым годом улучшается. Но ностальгии нет, каждый день медаль свою олимпийскую не протираю. Это все былое, рабочие моменты. Мы работаем, по сути, на тех катках, на которых соревновались, поэтому все перешло уже в какую-то обыденность, о прошлом не думаешь.

– Рабочей атмосфере в Сириусе не мешает атмосфера курортного города? Читал что вы, например, любите проводить время на вейкборде. И в любом случае море, пляж, горы – все это выглядит как излишний соблазн.

– Нет, почему? Лично меня это только стимулирует больше работать, помогает и даже вдохновляет, потому что можно переключиться после тренировок, выйти и отвлечься ото всего. Или, наоборот, подумать о работе, но с красивым видом из окна.

А вот у ребят я, честно скажу, порой замечал подобное: когда только переезжают, то первые несколько месяцев бывает, что живут с ощущением, будто они на отдыхе или на сборе. Однако постепенно это проходит, когда уже с бытом сталкиваешься: снял квартиру, нашел любимый магазин. И входишь уже в такую рабочую атмосферу. Но поначалу подобное встречается, и это, конечно, мешает тренировкам, – рассказал Климов.

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