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Фото
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«Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева выложила фото в купальнике, комментируя недопуск от ISU

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото в купальнике.

Чемпионка России в танцах на льду прокомментировала, в частности, решение Международного союза конькобежцев (ISU) оставить в силе недопуск россиян до турниров.

«Смотрю на ISU, которые снова не допустили российских спортсменов до международных соревнований.

Ну и ладно. Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России», – написала Худайбердиева в инстаграме.

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Елизаветы Худайбердиевой
logoсборная России
logoISU
танцы на льду
logoфото
logoЕлизавета Худайбердиева
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