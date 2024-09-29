«Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева выложила фото в купальнике, комментируя недопуск от ISU
Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото в купальнике.
Чемпионка России в танцах на льду прокомментировала, в частности, решение Международного союза конькобежцев (ISU) оставить в силе недопуск россиян до турниров.
«Смотрю на ISU, которые снова не допустили российских спортсменов до международных соревнований.
Ну и ладно. Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России», – написала Худайбердиева в инстаграме.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Елизаветы Худайбердиевой
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