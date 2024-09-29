«Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева выложила фото в купальнике, комментируя недопуск от ISU

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото в купальнике.

Чемпионка России в танцах на льду прокомментировала, в частности, решение Международного союза конькобежцев (ISU ) оставить в силе недопуск россиян до турниров.

«Смотрю на ISU, которые снова не допустили российских спортсменов до международных соревнований.

Ну и ладно. Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России», – написала Худайбердиева в инстаграме.

Отстранение нашей фигурки не сняли. Как попасть на Олимпиаду-2026?