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Глава Союза конькобежцев России: «Наш вопрос по допуску на повестке дня совета ISU. Конечно, мы надеемся на хорошие новости»

Глава Союза конькобежцев России подтвердил, что ISU обсудит допуск россиян.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что вопрос допуска российских спортсменов на международные старты рассмотрят на совете Международного союза конькобежцев 27-28 сентября.

«Наш вопрос по допуску на повестке дня совета ISU, конечно, мы надеемся на хорошие новости», – сказал Николай Гуляев. 

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от выступлений на международных турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoISU
Николай Гуляев
ФКСР (Союз конькобежцев России)
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