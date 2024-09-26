Глава Союза конькобежцев России: «Наш вопрос по допуску на повестке дня совета ISU. Конечно, мы надеемся на хорошие новости»
Глава Союза конькобежцев России подтвердил, что ISU обсудит допуск россиян.
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что вопрос допуска российских спортсменов на международные старты рассмотрят на совете Международного союза конькобежцев 27-28 сентября.
«Наш вопрос по допуску на повестке дня совета ISU, конечно, мы надеемся на хорошие новости», – сказал Николай Гуляев.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от выступлений на международных турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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