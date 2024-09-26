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Алиса Лью представила программы под музыку Laufey и Донны Саммер, а также концепт костюмов

Американская фигуристка Алиса Лью представила новые программы на сезон-2024/25.

Короткая поставлена под Laufey – Promise. В произвольной Лю будет выступать под песню Донны Саммер – MacArthur Park.

Также 19-летняя спортсменка показала концепт соревновательных костюмов.

Лью – бронзовый призер чемпионата мира-2022. В том же году американка объявляла о завершении карьеры, но позже решила вернуться в спорт.

Скриншот: инстаграм Алисы Лью.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алисы Лью
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