Алиса Лью представила программы под музыку Laufey и Донны Саммер, а также концепт костюмов
Американская фигуристка Алиса Лью представила новые программы на сезон-2024/25.
Короткая поставлена под Laufey – Promise. В произвольной Лю будет выступать под песню Донны Саммер – MacArthur Park.
Также 19-летняя спортсменка показала концепт соревновательных костюмов.
Лью – бронзовый призер чемпионата мира-2022. В том же году американка объявляла о завершении карьеры, но позже решила вернуться в спорт.
Скриншот: инстаграм Алисы Лью.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алисы Лью
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