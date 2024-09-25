Ирина Слуцкая о Солт-Лейк-Сити-2002: «Дочка спрашивала: мама, да как могла выиграть та американская девочка?»
Фигуристка Ирина Слуцкая уверена, что должна была победить на Олимпиаде-2002.
На Играх в Солт-Лейк-Сити россиянка заняла второе место, победила американка Сара Хьюз.
«Для меня это было большим ударом. Швыряла от злости коньки и медали. Места себя не находила. Хотя еще до своего выступления в глубине души я понимала, что русской девочке на домашней Олимпиаде в Америке выиграть не дадут. Увы, политика и спорт вещи неразделимые.
Но я до сих пор считаю, что была лучше на той Олимпиаде. И моя дочка, когда впервые посмотрела то самое выступление, изумленно спрашивала: «Мама, да как могла выиграть та американская девочка? Ведь она такие грубые ошибки делала. Ты должна была победить!» – сказала Слуцкая.
«Требуем пересмотреть результат и вручить второе золото». Слуцкую засудили на Олимпиаде-2002: миф или правда?
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: TV Губерния
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