Ирина Слуцкая о Солт-Лейк-Сити-2002: «Дочка спрашивала: мама, да как могла выиграть та американская девочка?»

Фигуристка Ирина Слуцкая уверена, что должна была победить на Олимпиаде-2002.

На Играх в Солт-Лейк-Сити россиянка заняла второе место, победила американка Сара Хьюз.

«Для меня это было большим ударом. Швыряла от злости коньки и медали. Места себя не находила. Хотя еще до своего выступления в глубине души я понимала, что русской девочке на домашней Олимпиаде в Америке выиграть не дадут. Увы, политика и спорт вещи неразделимые.

Но я до сих пор считаю, что была лучше на той Олимпиаде. И моя дочка, когда впервые посмотрела то самое выступление, изумленно спрашивала: «Мама, да как могла выиграть та американская девочка? Ведь она такие грубые ошибки делала. Ты должна была победить!» – сказала Слуцкая .

«Требуем пересмотреть результат и вручить второе золото». Слуцкую засудили на Олимпиаде-2002: миф или правда?