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Татьяна Тарасова: «Уверена, мы будем участвовать в Олимпиаде-2026. Думаю, нас и на ЧМ пустят»

Татьяна Тарасова уверена в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2026.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Если говорить про шансы поездки на зимнюю Олимпиаду 2026 года, то уверена – мы будем там участвовать. Просто уверена. Тут даже не должно быть вопросов о поездке – надо ехать на Игры.

На любых ли условиях? Что это значит? Условия для всех одинаковые. Если нас, конечно, допустят. А про количество наших спортсменов надо судить по чемпионату мира. Думаю, мы и там тоже будем участвовать. Нас туда пустят», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
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