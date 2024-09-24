Валиева рассказала об аграрной промышленности России в образовательном проекте «Билет в будущее»
Фигуристка Камила Валиева рассказала об аграрной промышленности России.
Валиева приняла участие в образовательном проекте «Билет в будущее», курс занятий «Россия – мои горизонты».
Фигуристка снялась в роликах к двум отраслевым занятиям для шестиклассников: «Россия аграрная: растениеводство, садоводство».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал teamkvalieva.vk
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости