Валиева рассказала об аграрной промышленности России в образовательном проекте «Билет в будущее»

Фигуристка Камила Валиева рассказала об аграрной промышленности России.

Валиева приняла участие в образовательном проекте «Билет в будущее», курс занятий «Россия – мои горизонты».

Фигуристка снялась в роликах к двум отраслевым занятиям для шестиклассников: «Россия аграрная: растениеводство, садоводство».