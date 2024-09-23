Оливия Смарт: «Вербальный абьюз в соцсетях недопустим. Но есть люди, которые не могут не поделиться своим мнением»

Испанская фигуристка Оливия Смарт высказалась о буллинге в соцсетях.

«Сегодня я хочу затронуть тему, на которую обычно не говорят открыто. Во-первых, потому что считают это бессмысленным, во-вторых, потому что страшно в это ввязываться, и в-третьих, не хочется выглядеть плохо.

Но дело в том, что в интернете есть люди, которые просто не могут не поделиться своим мнением. Да, у вас может быть любимый фигурист, программа или костюм – это нормально. У нас субъективный вид спорта. Я занимаюсь фигурным катанием, в том числе из-за поддержки болельщиков.

Но есть соцсети, где болельщики дома у своего компьютера, скажем так, совсем не сдерживают себя в выражении своих эмоций

Обычно во время соревнований нам рекомендуют не выходить в соцсети и не читать, что там пишут.

Но иногда сложно удержаться, и мы все-таки идем в интернет. Так и я вчера открыла соцсети – и прямо сразу наткнулась на сочнейшие высказывания. И это было не «выражение мнения», а очень неприятные и злые комментарии. Не важно, нравится вам костюм или программа, важно понимать: вербальный абьюз в соцсетях недопустим

Я взрослая и уверенная в себе женщина, поверьте, но даже меня довольно сильно задело то, что я прочитала. А представьте, что такие вещи прочитают дети или юниоры?

Поймите: мы видим все. Каждый ваш комментарий – к сожалению. Ну или к счастью. Наше поколение очень тесно связано с соцсетями, мы не можем представить себе жизнь без интернета, согласитесь.

Те, кто вчера сожалел, что я не осталась в «Танцах на льду» (британский аналог «Ледникового периода» – Sports), и говорил, что так было бы куда лучше – послушайте. Я рада, что я вернулась в спорт, мне нравился телепроект, но я люблю фигурное катание и танцы на льду, и я катаюсь ради себя самой.

Знайте: мы видим, что вы пишете. И это делает нам больно. Это буллинг в чистом виде. Да, я понимаю, что этим роликом не остановлю все то, что творится в соцсетях, но я хотя бы привлеку к этому внимание фигуристов – вне зависимости от их возраста. Мы не должны дать этому всему зайти слишком далеко

Я хочу продолжать кататься – и делать это здоровой и счастливой. Спасибо всем, кто поддерживает фигуристов. Люблю вас», – сказала Смарт, выступающая в танцевальном дуэте с Тимом Диком.

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