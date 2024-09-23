  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Оливия Смарт: «Вербальный абьюз в соцсетях недопустим. Но есть люди, которые не могут не поделиться своим мнением»

Испанская фигуристка Оливия Смарт высказалась о буллинге в соцсетях.

«Сегодня я хочу затронуть тему, на которую обычно не говорят открыто. Во-первых, потому что считают это бессмысленным, во-вторых, потому что страшно в это ввязываться, и в-третьих, не хочется выглядеть плохо.

Но дело в том, что в интернете есть люди, которые просто не могут не поделиться своим мнением. Да, у вас может быть любимый фигурист, программа или костюм – это нормально. У нас субъективный вид спорта. Я занимаюсь фигурным катанием, в том числе из-за поддержки болельщиков.

Но есть соцсети, где болельщики дома у своего компьютера, скажем так, совсем не сдерживают себя в выражении своих эмоций

Обычно во время соревнований нам рекомендуют не выходить в соцсети и не читать, что там пишут.

Но иногда сложно удержаться, и мы все-таки идем в интернет. Так и я вчера открыла соцсети – и прямо сразу наткнулась на сочнейшие высказывания. И это было не «выражение мнения», а очень неприятные и злые комментарии. Не важно, нравится вам костюм или программа, важно понимать: вербальный абьюз в соцсетях недопустим

Я взрослая и уверенная в себе женщина, поверьте, но даже меня довольно сильно задело то, что я прочитала. А представьте, что такие вещи прочитают дети или юниоры?

Поймите: мы видим все. Каждый ваш комментарий – к сожалению. Ну или к счастью. Наше поколение очень тесно связано с соцсетями, мы не можем представить себе жизнь без интернета, согласитесь.

Те, кто вчера сожалел, что я не осталась в «Танцах на льду» (британский аналог «Ледникового периода» – Sports), и говорил, что так было бы куда лучше – послушайте. Я рада, что я вернулась в спорт, мне нравился телепроект, но я люблю фигурное катание и танцы на льду, и я катаюсь ради себя самой.

Знайте: мы видим, что вы пишете. И это делает нам больно. Это буллинг в чистом виде. Да, я понимаю, что этим роликом не остановлю все то, что творится в соцсетях, но я хотя бы привлеку к этому внимание фигуристов – вне зависимости от их возраста. Мы не должны дать этому всему зайти слишком далеко

Я хочу продолжать кататься – и делать это здоровой и счастливой. Спасибо всем, кто поддерживает фигуристов. Люблю вас», – сказала Смарт, выступающая в танцевальном дуэте с Тимом Диком.

«Я больше не стесняюсь своего тела». Монолог фигуристки, которую надломила статья на русском

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Оливии Смарт
танцы на льду
logoсборная Испании
соцсети
Оливия Смарт
Тим Дик
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон победили, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
3921 сентября, 16:38
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон лидируют после ритм-танца, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
4720 сентября, 18:10
Чок и Бейтс выступят в США и Японии, Гиллес и Пуарье – в Канаде и Финляндии, Гиньяр и Фаббри – во Франции и Китае. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при
159 июня, 19:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алина Горбачева: «Мне часто задают вопрос, как удается оставаться худенькой в переходном возрасте. Секрет простой – правильное питание»
58вчера, 18:35
Наталья Бестемьянова: «Самоделкина – русский человек, была и остается. Надо радоваться ее успехам, сопереживать, когда что-то не получается»
28вчера, 18:28
Первенство Московской области. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, будучи единственными участниками
54вчера, 17:05
Евгения Медведева: «Довольна всем в жизни, благодарна людям. Я очень много работаю, но работаю для того, чтобы быть на своем месте»
39вчера, 16:09
Евгения Медведева: «У меня есть молодой человек, в отношениях почти два года, он из моей сферы. Покорил мое сердце тем, что любит меня»
105вчера, 16:08
Сотникова о переходе от Буяновой к Плющенко: «Понимаю, что это предательство. Я проработала с тренером всю жизнь»
37вчера, 15:27
Тарасова о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов: «Ну, прокатили. Главное для спортсменов – выступать»
6вчера, 14:59
«Еще есть самолет и яхты». Самоделкина ответила на слова Жулина о том, что ее «поезд ушел»
171вчера, 13:33
Первенство Московской области. Игнатов победил, Попов – 2-й, Тимофей Шелковников – 3-й
67вчера, 13:19
Матвей Ветлугин: «Есть небольшие трудности со здоровьем, надеюсь, что в скором времени их преодолею. Тренируюсь, но не в полноценном режиме»
13вчера, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1021 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22