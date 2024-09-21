Репонд о 6-м месте на Nebelhorn Trophy: «Рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок»

Кимми Репонд прокомментировала свое выступление на Nebelhorn Trophy.

Фигуристка заняла 6-е место с 172,32 баллами.

«Я очень рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок.

Рада, что смогла начать сезон. Я рассматриваю этот турнир как подготовку к следующему старту – Skate Canada, где я хочу выступить действительно хорошо», – сказала швейцарская спортсменка.

Репонд отметила, что хотела кататься под саундтрек к фильму «Гладиатор», потому что ей нравится эта музыка, а также ее вдохновили выступления Кевина Аймо.

«Ее межсезонье началось не очень хорошо, потому что травма, беспокоившая ее в прошлом сезоне, вернулась. Только теперь удалось действительно выяснить, в чем была проблема.

Но благодаря правильному лечению все исправили. Кимми не могла прыгать лутц и флип в течение трех месяцев и только в конце июня вернулась к тренировкам в полную силу», – сообщает Golden Skate.

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