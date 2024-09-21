Репонд о 6-м месте на Nebelhorn Trophy: «Рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок»
Фигуристка заняла 6-е место с 172,32 баллами.
«Я очень рада, что произвольная программа получилась лучше, чем короткая. Но сегодня было много мелких ошибок.
Рада, что смогла начать сезон. Я рассматриваю этот турнир как подготовку к следующему старту – Skate Canada, где я хочу выступить действительно хорошо», – сказала швейцарская спортсменка.
Репонд отметила, что хотела кататься под саундтрек к фильму «Гладиатор», потому что ей нравится эта музыка, а также ее вдохновили выступления Кевина Аймо.
«Ее межсезонье началось не очень хорошо, потому что травма, беспокоившая ее в прошлом сезоне, вернулась. Только теперь удалось действительно выяснить, в чем была проблема.
Но благодаря правильному лечению все исправили. Кимми не могла прыгать лутц и флип в течение трех месяцев и только в конце июня вернулась к тренировкам в полную силу», – сообщает Golden Skate.
Как там фигуристка-модель? Уже амбассадор мировых брендов и готовит квад к Олимпиаде
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий