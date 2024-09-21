Худайбердиева об удалении фанкамов из соцсетей: «Согласна, обидно, но это бизнес, детка. Ничего личного»

Худайбердиева высказалась об удалении любительских видео контрольных прокатов.

«Бурный скандал случился в сети в связи с удалением всех фанкамов из различных телеграм-каналов. Все права на эксклюзивный показ фигурного катания в нашей стране принадлежат бродкастеру.

К сожалению, то ли зрители забывают об этом, то ли не понимают значения данной формулировки. Огромные деньги отданы федерации за владение материалом, не меньшие деньги уходят на осуществление самой этой трансляции и, в конце концов, главное, что поменялось в этом году – трансляция на Rutube.

И тоже, как вы понимаете, не по доброте душевной. Каналу нужно, чтобы вы смотрели любимых фигуристов, перейдя по ссылке или на их сайт, или на Rutube. И именно там, а не в чьих то телеграм-каналах, пускай и в качестве 4K.

Согласна, обидно, очень, но это бизнес, детка. Ничего личного. Купив билет на соревнования, снимайте, пожалуйста, кто ж против. Только для просмотра у себя дома, а не публичного распространения. Здесь все честно.

Может быть, действительно, стоило пустить плашку перед началом контрольных прокатов или же написать на билетах, что публикации контента запрещены, потому что обычный любитель фигурного катания не понимает, как это работает.

Последней каплей для возгорания волос на голове фанатов, пожалуй, стала язвительная заметка в телеграмме бродкастера «А скинь фотки?»

Действительно ли это было неким подколом или просто подводка к публикации фотографий всех спортсменов с профессиональной фотосессии в Новогорске — мы не узнаем никогда.

Но фон легкого раздражения и «душности» в интернете креативная команда все же принесла. Ох уж эти Девы», – написала Елизавета Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ».