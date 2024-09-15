Алена Косторная: «Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все»
Фигуристка Алена Косторная заявила, что готова кататься до 40 лет.
Накануне Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
— Следите за международными стартами?
Куница: Следим. В этом сезоне пока только один был. За русскими ребятами следим, которые за другие страны катаются. Они больше всех и нравятся.
Косторная: Вот сейчас мы смотрели Ломбардию. Про парней я сказать ничего не могу, я видела одиночниц.
— Как вам канадцы?
Куница: Молодцы, катаются. Хорошо, что продолжают кататься в таком уже не юном возрасте. Это респект и уважение.
Косторная: Все молодцы.
— Готовы сами кататься также до 40?
Косторная: А почему нет? Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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