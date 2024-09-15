  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
15

Алена Косторная: «Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все»

Фигуристка Алена Косторная заявила, что готова кататься до 40 лет.

Накануне Косторная и Георгий Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

— Следите за международными стартами?

Куница: Следим. В этом сезоне пока только один был. За русскими ребятами следим, которые за другие страны катаются. Они больше всех и нравятся.

Косторная: Вот сейчас мы смотрели Ломбардию. Про парней я сказать ничего не могу, я видела одиночниц.

— Как вам канадцы?

Куница: Молодцы, катаются. Хорошо, что продолжают кататься в таком уже не юном возрасте. Это респект и уважение.

Косторная: Все молодцы.

— Готовы сами кататься также до 40?

Косторная: А почему нет? Мы готовы кататься до того момента, пока позволяет наше здоровье, и мы сделаем для этого все.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
пары
Георгий Куница
logoАлена Косторная
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
7сегодня, 02:15
У Мишиной и Галлямова – «Чаконы», у Бойковой и Козловского – «Убить Билла»: вся музыка к коротким программам у пар
2вчера, 15:06
А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести
42вчера, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний
1233 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
6450 минут назад
Ставиский о зарубежных танцах на льду: «Там, за рубежом то же самое, становится вторичное. Без нас им тоже тухло»
751 минуту назад
Елизавета Туктамышева: «Видно, что Трусова готовилась к прокатам, она в неплохой форме»
5сегодня, 06:55
Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья «Дюна» понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»
30сегодня, 06:47
Вайцеховская о ритм-танцах сборной России: «Вышло не столько зажигательно, сколько сумбурно и однообразно»
11сегодня, 06:29
Валиева восстановила тройные флип и риттбергер
50сегодня, 06:23Видео
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
7сегодня, 02:15
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
7сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
2вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50