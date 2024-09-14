Евгений Плющенко: «Решение продолжать или нет Трусова примет после контрольных прокатов. То, что она сейчас делает, потрясающе»

Плющенко рассказал, когда Трусова примет решение по поводу дальнейшей карьеры.

Сегодня Александра Игнатова (в девичестве – Трусова ) выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Она решила попробовать себя в контрольных прокатах, а решение продолжать или нет, она примет после них. Моя задача – грамотно направлять. Она молодец, тренируется каждый день.

Когда мы обсуждали выступление Саши на прокатах, я на ее решение не влиял. Так, можно сказать, вставлял свои пять копеек – почему бы и нет? Почему бы и не попробовать? Это ее план, ее решение.

И то, что она сейчас делает, это потрясающе. И в первую очередь для фигурного катания, болельщиков, которых у нее огромная армия.

И спасибо большое федерации, которая пошла навстречу, хотя были и те, кто против. Но слава богу, у нас адекватное, лояльное руководство», – сказал Евгений Плющенко .

Он ответил на вопрос, стоило ли фигуристке ездить прямо перед прокатами в Мексику на сборы.

«Совпало так, что прямо перед прокатами нужно было по контракту. Она его два года назад подписала и должна была выполнить свои обязательства. Позвонила мне оттуда – ехалось тяжеловато, два элемента с трудом давались, там 2 600 м над уровнем моря», – добавил тренер.

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