МОК не стал комментировать статью Associated Press о деле Камилы Валиевой, предложив перенаправить запрос в WADA
МОК отказался от комментариев по поводу обстоятельств допинг-дела Валиевой.
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство», – ответили ТАСС в Международном олимпийском комитете.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на 4 года. В ее допинг-пробе был найден триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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