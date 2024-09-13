МОК не стал комментировать статью Associated Press о деле Камилы Валиевой, предложив перенаправить запрос в WADA

МОК отказался от комментариев по поводу обстоятельств допинг-дела Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство», – ответили ТАСС в Международном олимпийском комитете.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на 4 года. В ее допинг-пробе был найден триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом