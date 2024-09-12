Щербакова из танцев на льду о переходе во взрослые: «Решили, что в мастерах будет больше возможностей для развития»
Щербакова выступает в дуэте с Егором Гончаровым. В этом году фигуристы дебютируют на взрослом уровне.
– Вы могли еще один сезон выступать по юниорам. Чье решение было перейти во взрослые?
– Мы с тренерами обсуждали недели две, как лучше поступить, и решили, что в мастерах будет больше возможностей для развития.
– Какими результатами ты была бы довольна по итогам первого взрослого сезона?
– Не хотелось бы зарекаться, поэтому хотела бы попасть в основу сборной.
– Тебе близка тематика ритм-танца в этом сезоне?
– Наш новый ритм-танец мне очень нравится. Наслаждаюсь каждым движением, потому что в социальных танцах используются такие движения, которые может повторить каждый. В этом есть своя особенная атмосфера, которая мне близка.
– Что можешь сказать по поводу тематики ритм-танца на олимпийский сезон?
– Очень необычно. Я пока не задумывалась, под какую музыку можно поставить программу. Единственное, я сказала Егору, что под Linkin Park кататься не будем, хоть он и большой фанат этой группы, – сказала Щербакова.
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