Кира Моногарова: «Хотела подготовить четверной сальхов к первенству Москвы, у меня получилось. Очень близко четверной тулуп, но пока не рискуем вставлять в программу»

Фигуристка Кира Моногарова рассказала, что тренирует четверной тулуп

Спортсменка из группы Этери Тутберидзе ранее заняла 13-е место на первенстве Москвы, набрав 186,47 балла. В произвольной программе она прыгнула четверной сальхов в секвенции.

«Подготовка к сезону прошла хорошо. Четверной сальхов я выучила совсем недавно, я очень хотела его подготовить к первенству Москвы, у меня получилось. У меня очень близко четверной тулуп, но пока не рискуем вставлять его в программу», – сказала 13-летняя Моногарова .