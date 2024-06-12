Хореограф Михайлов о музыке для программ: «Раньше мы не задумывались, что можно брать, а что нет. Сейчас могут сказать: «Не надо»

Хореограф Михайлов рассказал о запретах при выборе музыки для фигуристов.

«Идея нереализованной программы для Марка Кондратюка на турнир шоу-программ жива. Но, к сожалению, она не прижилась из-за исполнителей, которые стали иноагентами, поэтому нам Первый канал это запретил.

Раскрывать пока не буду, но это прямо марковская очень крутая история. Я надеюсь, она выстрелит в какой-нибудь момент. Может, через годик или еще чуть позже. Это тот случай, когда и Марк подходит, и музыка, и состояние – все три части. Русская сюжетная история. Она отчасти закончилась трагично, но, наверное, это одно из, почему будет так очень животрепещуще и тронет вообще людей.

Если раньше мы вообще никогда не задумывались на тему, что можно брать, а что нет, и могли использовать все что угодно, то сейчас могут сказать: «Не надо».

Например, недавно мы выбирали музыку для Димы Алиева на произвольную, и там в одной из них пела Наргиз, и нас попросили уйти от этого. Получается, уже два раза попался», – рассказал хореограф Никита Михайлов.