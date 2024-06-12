Хореограф Михайлов о музыке для программ: «Раньше мы не задумывались, что можно брать, а что нет. Сейчас могут сказать: «Не надо»

Теги сборная России Первый канал мужское катание Никита Михайлов Дмитрий Алиев музыка Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Михайлов рассказал о запретах при выборе музыки для фигуристов.

«Идея нереализованной программы для Марка Кондратюка на турнир шоу-программ жива. Но, к сожалению, она не прижилась из-за исполнителей, которые стали иноагентами, поэтому нам Первый канал это запретил.

Раскрывать пока не буду, но это прямо марковская очень крутая история. Я надеюсь, она выстрелит в какой-нибудь момент. Может, через годик или еще чуть позже. Это тот случай, когда и Марк подходит, и музыка, и состояние – все три части. Русская сюжетная история. Она отчасти закончилась трагично, но, наверное, это одно из, почему будет так очень животрепещуще и тронет вообще людей.

Если раньше мы вообще никогда не задумывались на тему, что можно брать, а что нет, и могли использовать все что угодно, то сейчас могут сказать: «Не надо».

Например, недавно мы выбирали музыку для Димы Алиева на произвольную, и там в одной из них пела Наргиз, и нас попросили уйти от этого. Получается, уже два раза попался», – рассказал хореограф Никита Михайлов.

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13 комментариев
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Ответ Olga.t
Вот так поставит хореограф программу фигуристу под "разрешенную музыку", спортсмен с тренером её отработают...и тут бац! в очередную пятницу исполнителя музыки объявят иноагентом.. И вся работа коту под хвост. 100% берите только проверенную русскую классику!)) И даже в ней могут откопать что-нибудь нелояльное.
Ну да, к Чайковскому есть несколько вопросов...
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Это называется цензура, и глупо ее отрицать. Нам рассказывают какую музыку не надо слушать, какие книги не надо читать, какие фильмы не надо смотреть
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Вот так поставит хореограф программу фигуристу под "разрешенную музыку", спортсмен с тренером её отработают...и тут бац! в очередную пятницу исполнителя музыки объявят иноагентом.. И вся работа коту под хвост.
100% берите только проверенную русскую классику!)) И даже в ней могут откопать что-нибудь нелояльное.
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А Сихарулидзе рассказывал, что запретов нет, ну да, просто настоятельно советуют не брать.
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Так и самому в иноагенты угодить можно, слишком часто выбирая вражеское музло.
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Надо всем под Шамана и Газманова катать. Стремно, но как патриотично. И пусть только попробуют судьи не поставить нужные оценки, припаяют русофобию
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Получается, что 1канал курирует все, все области нашей жизни .
понятно, почему Черносвитова даже на ОИ присутствует.
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Ну и времена пошли...
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Ответ Ебздрогыч
Это называется цензура, и глупо ее отрицать. Нам рассказывают какую музыку не надо слушать, какие книги не надо читать, какие фильмы не надо смотреть
дак "цензура" весь мир заразила... вообще удивительно какой сильный скачок в плане цензуры произошел за последние 20 лет... в детстве и мультики про убивающих друг друга веселых животных смотрели, музыка на любые темы, фильмы на любые темы аля "Очень страшное кино", сейчас всё в мире под запретом, потому что всё стало кого-то задевать или ущемлять
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Ответ ASphotographer
Надо всем под Шамана и Газманова катать. Стремно, но как патриотично. И пусть только попробуют судьи не поставить нужные оценки, припаяют русофобию
В любой момент и они могут "войти не в ту дверь", в широком смысле...
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Back in USSR
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Да уж, дожили
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А здесь на ТНМ бочку катили что якобы она во всем виновата в случае с Петей и Рамштайном и если бы не она катал бы он его спокойно. Щас.

Скорее всего это спортивное руководство перестраховывается. Или минспорта или федра. Потому что на радио крутят песни и иноагентов и резко антироссийски настроенных зарубежных исполнителей вроде Pet Shop Boys.
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