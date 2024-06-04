Москвина о конгрессе ISU: «Волноваться, строить догадки – это только время зря тратить. На ход некоторых вещей мы повлиять не можем»

Теги Тамара Москвина сборная России ISU Фигурное катание

Тамара Москвина считает напрасным строить догадки о решениях конгресса ISU.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Мы знаем о предстоящем конгрессе, о приблизительном спектре вопросов, которые будут там обсуждаться – их обычно большое количество. Но волноваться, строить догадки – это только время зря тратить.

Тем более что мы приступаем к подготовке к новому сезону. До конца конгресса времени всего ничего осталось, так что посмотрим, какими будут решения главной руководящей организации в фигурном катании. Почитаем, изучим и начнем действовать в соответствии с ними.

На ход некоторых вещей мы – спортсмены и тренеры – повлиять не можем, поэтому спокойно работаем, наслаждаемся начавшимся летом и ждем», – сказала заслуженный тренер России Москвина.

Ранее появилась информация о том, что ISU не планирует допускать российских фигуристов к соревнованиям в новом сезоне.

6 комментариев
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Тамара Николаевна права, конечно.
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Но волноваться, строить догадки – это только время зря тратить. --- А ФФКР есть с чего волноваться - ИСУ будет рассматривать предложение канадцев об исключении ФФКР из процесса переходов фигуристов в другие страны.
И ФФКР уже так обкакалась, что подмахнула ВСЕ запросы на переход, чтобы ей не тыкали в морду её запретами.
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Работала, и работает на результат. Это все, что от нее зависит.
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могут, но не будут, пока не будут, практически любые конгрессы будут проходить без рф. это не к Тамаре Николаевне конкретно, а в принципе
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Тренеры не могут. А вот кум может, но не хочет. Xотя бы, предоставить им свою четкую позицию, как сильной федерации, a вместо этого лебезит перед ISU и советует, как заработать в наше отсутствие и ждет, когда его обратно позовут медали выигрывать.
Джокович сразу высказался от имени теннисистов. После этого Уимблдон 2022 без наших оставили без рейтинговых очков и влепили штраф LTA на миллион долларов. С тех пор наши выступают, хоть и в нейтральном статусе.
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Ответ Lennuci
Тренеры не могут. А вот кум может, но не хочет. Xотя бы, предоставить им свою четкую позицию, как сильной федерации, a вместо этого лебезит перед ISU и советует, как заработать в наше отсутствие и ждет, когда его обратно позовут медали выигрывать. Джокович сразу высказался от имени теннисистов. После этого Уимблдон 2022 без наших оставили без рейтинговых очков и влепили штраф LTA на миллион долларов. С тех пор наши выступают, хоть и в нейтральном статусе.
Безусловно, солидарная позиция спортсменов имеет значение. Но я не слышал чтобы иностанные фигуристы массово ратовали за возвращение россиян.
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