Москвина о конгрессе ISU: «Волноваться, строить догадки – это только время зря тратить. На ход некоторых вещей мы повлиять не можем»

Тамара Москвина считает напрасным строить догадки о решениях конгресса ISU.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Мы знаем о предстоящем конгрессе, о приблизительном спектре вопросов, которые будут там обсуждаться – их обычно большое количество. Но волноваться, строить догадки – это только время зря тратить.

Тем более что мы приступаем к подготовке к новому сезону. До конца конгресса времени всего ничего осталось, так что посмотрим, какими будут решения главной руководящей организации в фигурном катании. Почитаем, изучим и начнем действовать в соответствии с ними.

На ход некоторых вещей мы – спортсмены и тренеры – повлиять не можем, поэтому спокойно работаем, наслаждаемся начавшимся летом и ждем», – сказала заслуженный тренер России Москвина.

Ранее появилась информация о том, что ISU не планирует допускать российских фигуристов к соревнованиям в новом сезоне.