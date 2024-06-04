Москвина о конгрессе ISU: «Волноваться, строить догадки – это только время зря тратить. На ход некоторых вещей мы повлиять не можем»
Тамара Москвина считает напрасным строить догадки о решениях конгресса ISU.
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.
«Мы знаем о предстоящем конгрессе, о приблизительном спектре вопросов, которые будут там обсуждаться – их обычно большое количество. Но волноваться, строить догадки – это только время зря тратить.
Тем более что мы приступаем к подготовке к новому сезону. До конца конгресса времени всего ничего осталось, так что посмотрим, какими будут решения главной руководящей организации в фигурном катании. Почитаем, изучим и начнем действовать в соответствии с ними.
На ход некоторых вещей мы – спортсмены и тренеры – повлиять не можем, поэтому спокойно работаем, наслаждаемся начавшимся летом и ждем», – сказала заслуженный тренер России Москвина.
Ранее появилась информация о том, что ISU не планирует допускать российских фигуристов к соревнованиям в новом сезоне.
И ФФКР уже так обкакалась, что подмахнула ВСЕ запросы на переход, чтобы ей не тыкали в морду её запретами.
Джокович сразу высказался от имени теннисистов. После этого Уимблдон 2022 без наших оставили без рейтинговых очков и влепили штраф LTA на миллион долларов. С тех пор наши выступают, хоть и в нейтральном статусе.