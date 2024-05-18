Железняков о Малинине: «Отсутствие скольжения – слишком громкая фраза. Конечно, танцоры на льду скользят лучше, но у них и задачи другие»

Алексей Железняков назвал некорректными слова об уровне скольжения Ильи Малинина.

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира по фигурному катанию Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

«Отсутствие скольжения – это слишком громкая фраза по отношению к Малинину. «Отсутствует» – значит его совсем нет, уровень любителя. Мне кажется, что в следующий раз нужно подобрать другое выражение, не такое громкое, потому что в данном случае оно не очень корректно.

Мне Малинин как фигурист импонирует. На минуточку, этот парень входит в тройку лучших одиночников мира. Конечно, танцоры на льду скользят лучше, но у них и задачи другие. Может, где‑то Малинину и стоит поработать, например, над реберностью, но скажу, что идеальных фигуристов не бывает, всегда есть к чему стремиться. Илья, кстати, и сам это говорит», – сказал хореограф Железняков.

Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»