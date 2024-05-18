Железняков о Малинине: «Отсутствие скольжения – слишком громкая фраза. Конечно, танцоры на льду скользят лучше, но у них и задачи другие»

Теги танцы на льду сборная США мужское катание Алексей Железняков Илья Малинин Никита Пчеляков Фигурное катание

Алексей Железняков назвал некорректными слова об уровне скольжения Ильи Малинина.

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира по фигурному катанию Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

«Отсутствие скольжения – это слишком громкая фраза по отношению к Малинину. «Отсутствует» – значит его совсем нет, уровень любителя. Мне кажется, что в следующий раз нужно подобрать другое выражение, не такое громкое, потому что в данном случае оно не очень корректно.

Мне Малинин как фигурист импонирует. На минуточку, этот парень входит в тройку лучших одиночников мира. Конечно, танцоры на льду скользят лучше, но у них и задачи другие. Может, где‑то Малинину и стоит поработать, например, над реберностью, но скажу, что идеальных фигуристов не бывает, всегда есть к чему стремиться. Илья, кстати, и сам это говорит», – сказал хореограф Железняков.

Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»

5 комментариев
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Трудно не согласиться с Железняковым, хотя иной раз он и сам подбирает не совсем корректные выражения.
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Ответ Белые Росы
Железняков еще один "эксперт" по скольжению, следом за Закаряном. Надо полагать, сюда его мнение помещают для развлечения читателей.
Ну эксперты у нас конечно исключительно тренеры Семененко 😁 куда там Закаряну который тоже как бы занимался фигурным катанием.Железо правильно сказал.Отсутсвие скольжения это уровень любителя а не проф.спортсмена
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Становится дипломатом. Без грубости укусил.
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