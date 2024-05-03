Жулин о расстегнувшемся платье Пападакис на Олимпиаде-2018: «Если бы она отпустила ситуацию и просто начала сиськами трясти, они бы выиграли»
Жулин считает, что Пападакис следовало «трясти сиськами» на Олимпиаде-2018.
Во время короткого танца у французской фигуристки Габриэлы Пападакис расстегнулось платье и оголилась грудь. В итоге Пападакис и ее партнер Гийом Сизерон завоевали серебро Игр в Пхенчхане, проиграв канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру меньше балла.
«Если бы она отпустила ситуацию и просто начала бы сиськами трясти, они бы выиграли. Она просто пыталась спасти эту бретельку весь номер – было бы еще на что смотреть там, господи», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».
Хочется надеяться, что Пападакис никогда это не прочитает.
А Жулин г####н, если стебётся над этим. Как говорила Лариса Гузеева - п#####c, п#######на. Интересно, что он нёс бы, если б с его дочерью такое случилось?
Вот мы осуждаем Дюамель, Луну, Риппона за их высказывания, но наши то чем лучше?
P.S. Может и хорошо, что ПС тогда проиграли. Зато мы целый цикл еще на них любовались.
Такие люди как раз во всех этих бессмысленных нововылупившихся около-фигулькиных "ток-шоу", "подкастах" и "блогах" и нужны.
Причём с Костомаровым.
Хорошо, что проруби все оттаяли.
Но ведь заржаветь может...