Жулин о расстегнувшемся платье Пападакис на Олимпиаде-2018: «Если бы она отпустила ситуацию и просто начала сиськами трясти, они бы выиграли»

Жулин считает, что Пападакис следовало «трясти сиськами» на Олимпиаде-2018.

Во время короткого танца у французской фигуристки расстегнулось платье и оголилась грудь. В итоге Пападакис и ее партнер завоевали серебро Игр в , проиграв канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру меньше балла.

«Если бы она отпустила ситуацию и просто начала бы сиськами трясти, они бы выиграли. Она просто пыталась спасти эту бретельку весь номер – было бы еще на что смотреть там, господи», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».