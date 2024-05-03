Жулин о расстегнувшемся платье Пападакис на Олимпиаде-2018: «Если бы она отпустила ситуацию и просто начала сиськами трясти, они бы выиграли»

Теги танцы на льду Александр Жулин Пхенчхан-2018 сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон контент Фигурное катание

Жулин считает, что Пападакис следовало «трясти сиськами» на Олимпиаде-2018.

Во время короткого танца у французской фигуристки Габриэлы Пападакис расстегнулось платье и оголилась грудь. В итоге Пападакис и ее партнер Гийом Сизерон завоевали серебро Игр в Пхенчхане, проиграв канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру меньше балла.

«Если бы она отпустила ситуацию и просто начала бы сиськами трясти, они бы выиграли. Она просто пыталась спасти эту бретельку весь номер – было бы еще на что смотреть там, господи», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

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64 комментария
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А вот это уже хамство.
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Он, как всегда, бухой интервью давал?
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Попробовал бы он так высказаться на родине фигуристки или в той же Канаде. Засудили бы нафиг, без штанов бы оставили. А здесь всё можно, открыть рот и изливать грязь безосновательно. Завидует, что ли? Бывает.
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Ну и хамло... Строит из себя великого тренера, а по поведению - хуже любого маргинала.
Хочется надеяться, что Пападакис никогда это не прочитает.
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Ответ Алеся Ткаченко
А вот это уже хамство.
Вообще мерзко звучит🤮
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Габриела молодец! Она отлично справилась тогда с ситуацией, не растерялась. Я вообще ничего не заметила, просто показалось, что как то они аккуратничают, не на отмашь катаются, но списала на ответственность олимпийскую, на контроль и сосредоточенность. И только потом из новостей узнала, что у нее платье расстегнулось.
А Жулин г####н, если стебётся над этим. Как говорила Лариса Гузеева - п#####c, п#######на. Интересно, что он нёс бы, если б с его дочерью такое случилось?
Вот мы осуждаем Дюамель, Луну, Риппона за их высказывания, но наши то чем лучше?
P.S. Может и хорошо, что ПС тогда проиграли. Зато мы целый цикл еще на них любовались.
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И вот это вот быдло работает с несовершеннолетними фигуристами. Мерзость какая
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Глупость, хамство, наглость.
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Тошнотворная мерзость, как и положено у Жулина.
Такие люди как раз во всех этих бессмысленных нововылупившихся около-фигулькиных "ток-шоу", "подкастах" и "блогах" и нужны.
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Они бы и победили, и просмотров в интернете было бы под миллиард - сказал Жулин и рыгнул.
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Не могу привыкнуть, что х а м без тормозов этот Жулин. Похоже, накатил.. . Как же стыдно...
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Ответ Natalia Solomakha
Попробовал бы он так высказаться на родине фигуристки или в той же Канаде. Засудили бы нафиг, без штанов бы оставили. А здесь всё можно, открыть рот и изливать грязь безосновательно. Завидует, что ли? Бывает.
А потом сокрушаются про "русофобию"...
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Жулин отпустил ситуацию, и совсем перестал контролировать что он говорит. Раскрылся в полной мере так сказать...
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И у него еще кто-то тренируется. Просто жесть.
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Жулина на даче за столом подловили на майские чтоли?
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Зря Жулина тот майор отпустил, может хоть мозги в кпз проветрил бы от веществ, под которыми он свои интервью раздаёт.
+7
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+6
А ведь сегодня только 3 число! Представьте, что будет ближе к 9 и после в его исполнении, когда он хорошо так накатит. Всему коллективному Западу достанется, ещё и тельняшку на себе разорвёт.
+7
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+5
Жулин : тема сисек не раскрыта!
+8
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+4
Ответ shooher
Глупость, хамство, наглость.
... Серебряков (с)
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Дурак
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Ответ БезызбежноНаКрасный
А потом сокрушаются про "русофобию"...
да-да-да, и потом ругаются как же это международные СМИ обижали жеребенка, а у нас тренер сборной такую дичь говорит. Типа это нормально, да?
+4
0
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Кто берет у пьяных интервью?
+5
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а ведь Александру тоже было чем потрясти! не удивлюсь если в следующем интервью реализует
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И вы удивляетесь, почему россиян не ждут на соревнованиях? Сплошные заслуженные любители туалетной лексики и хамства. Жалко разве что Москвину и Мишина, тут и руку не кому подать, - санитайзеров не напасешься потом от этой грязи.
+3
0
+3
Убери уже этого Чудака.
+3
-1
+2
Саня сегодня топчик. Прямо с шашлыков жжотЪ, наверное.
Причём с Костомаровым.
Хорошо, что проруби все оттаяли.
Но ведь заржаветь может...
+2
0
+2
"И тут Остапа понесло..."
+2
0
+2
Ответ Гаммаглобулин
Вряд ли. Канадцы были очень хороши.
Да нифига.ПС выиграли произвольный танец.И тот бы выиграли если бы не этот казус
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0
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Вряд ли. Канадцы были очень хороши.
+3
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+1
Жулин как на показательных штоли сейчас? :)
+3
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