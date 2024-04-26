«Хочу получить права, сдать экзамены, попробовать себя во многих направлениях». Валиева в день 18-летия посетила программу «Доброе утро»

Камила Валиева стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале.

Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

– 18 лет – это действительно важная дата, рубеж. Теперь уже можно то, чего нельзя было раньше. Есть какие-то идеи, что хочется сделать прежде всего? Может, права получить или замуж выйти?

– Замуж подожду пока что, ха-ха. Права очень хочу получить, закончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру отдельно жить, самостоятельно.

– Ты заговорила про то, что заканчиваешь в этом году школу. Куда дальше пойдешь, уже решила? Какое направление будешь осваивать?

– Пока что подаю в несколько университетов документы. А так – буду активно заниматься, вести на телевидении. Также мы скоро будем записывать музыкальный трек.

Хочу попробовать себя во многих направлениях, потому что сейчас самое время.

– Как сегодня будешь отмечать день рождения?

– Не знаю даже. Конечно же, встретим с друзьями, с людьми, которые меня безумно поддерживают, и я буду просто рада, что они придут и поздравят меня, – сказала Валиева.

Также фигуристка обратилась к поклонникам.

«Дорогие мои фанаты! Спасибо вам большое за то, что пишете уже в 12 часов, я начала получать поздравления, очень милые слова. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что дальше все будет... Дальше – больше», – сказала Валиева в эфире Первого канала.