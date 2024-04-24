Лидия Плескачева: «Самое яркое событие сезона – Кубок Первого канала и первенство России. Я получила незабываемые эмоции»

Теги сборная России женское катание Лидия Плескачева Фигурное катание

Фигуристка Лидия Плескачева подвела итоги сезона.

В прошедшем сезоне Плескачева Плескачева стала второй на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла третье место на первенстве России. 

«Думаю, это один из лучших моих сезонов. На прошлом первенстве России я не особо хорошо выступила, а в этом сезоне получилось показать хорошую меня.

Пока все мысли в работе. После соревнований начнем ставить новую программу, разучивать новые элементы. Отдых будет, но небольшой.

Самое яркое событие сезона? Кубок Первого канала и первенство России в Саранске. Я получила незабываемые эмоции. Как Туктамышева в роли капитана на Кубке Первого канала? По мне, она лучший капитан, который может быть. Она очень добрая, очень отзывчивая, все хорошие слова относятся к Лизе.

Я получила незабываемые эмоции, познакомилась с новыми людьми, которых я знала, но они не знали меня. Было очень круто!

Выходить в одной разминке с опытными соперницами не страшно. Даже на Кубке Первого канала у меня не было абсолютно никакого страха, мне было комфортно находиться среди этих девочек», — сказала Плескачева. 

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2 комментария
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чудесные программы в этом штабе, очень гармоничные и помогают раскрыться Лиде, плюс триксель в этом году прорывной, так что сезон в зачет однозначно
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Прошедший сезон для Лиды был удачным и успешным. Теперь и в новом надо планку не снижать и прибавлять. Удачи !
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