Агаева о том, что отец хотел увидеть ее в сборной Азербайджана: «Да, мечтал. Мечты остались мечтами»
Фигуристка Мария Агаева заявила, что отец хотел видеть ее в сборной Азербайджана.
В минувшем сезоне Агаева заняла седьмое место на Спартакиаде и девятое на чемпионате России.
– Твоя мама в детстве мечтала быть фигуристкой. Это повлияло на то, что ты пошла в этот вид спорта?
– Да, мечтала, но у нее не сложилось. Поэтому и отдала меня в фигурное катание. Она разбирается в этом виде спорта, мы смотрим вместе мои прокаты, иногда что‑то обсуждаем.
– А твой папа же мечтал, чтобы ты выступала за Азербайджан, верно?
– Да, мечтал. Мечты остались мечтами, – рассказала Агаева.
В отличие от того же Азербайджана, где ещё со времен Юлии Воробьевой охотно принимали под свой флаг со стороны.
Скорее всего тут наложился субъективный фактор, нужно было место на ГС для своей девушки. Если бы федра Азербайджана дала добро, думаю, особых проблем с переходом Маши не было бы. Она никогда не была особо на виду, удерживать её у нас не стали бы.