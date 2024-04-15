Агаева о том, что отец хотел увидеть ее в сборной Азербайджана: «Да, мечтал. Мечты остались мечтами»

Фигуристка Мария Агаева заявила, что отец хотел видеть ее в сборной Азербайджана.

В минувшем сезоне Агаева заняла седьмое место на Спартакиаде и девятое на чемпионате России.

– Твоя мама в детстве мечтала быть фигуристкой. Это повлияло на то, что ты пошла в этот вид спорта?

– Да, мечтала, но у нее не сложилось. Поэтому и отдала меня в фигурное катание. Она разбирается в этом виде спорта, мы смотрим вместе мои прокаты, иногда что‑то обсуждаем.

– А твой папа же мечтал, чтобы ты выступала за Азербайджан, верно?

– Да, мечтал. Мечты остались мечтами, – рассказала Агаева.