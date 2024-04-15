Агаева о том, что отец хотел увидеть ее в сборной Азербайджана: «Да, мечтал. Мечты остались мечтами»

Теги сборная России женское катание сборная Азербайджана переходы Мария Агаева Фигурное катание

Фигуристка Мария Агаева заявила, что отец хотел видеть ее в сборной Азербайджана.

В минувшем сезоне Агаева заняла седьмое место на Спартакиаде и девятое на чемпионате России.

– Твоя мама в детстве мечтала быть фигуристкой. Это повлияло на то, что ты пошла в этот вид спорта?

– Да, мечтала, но у нее не сложилось. Поэтому и отдала меня в фигурное катание. Она разбирается в этом виде спорта, мы смотрим вместе мои прокаты, иногда что‑то обсуждаем.

– А твой папа же мечтал, чтобы ты выступала за Азербайджан, верно?

– Да, мечтал. Мечты остались мечтами, – рассказала Агаева.

9 комментариев
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Ответ Мурманчанин37
Насколько известно из общедоступной информации - в Азербайджане ее не горели желанием принимать. Что странно - тут корни есть, в отличии от Рябовой и Литвинцева
Не горели, видимо потому, что у них есть своя девушка, Сабина Алиева. Она даже пробилась на ЮЧМ, где, правда, выступила неудачно, не просто не попала в ПП, но и заняла в КП только 41 место. Понятно, что Маша фигуристка несравнимо более высокого уровня и на том же ЮЧМ могла и за медали бороться. Но она преградила бы дорогу Алиевой на тот же ЮЧМ, по крайней мере в этом сезоне. Алиева своя, кто то из местной федры или бери выше, в неё вложился. А Маша москвичка, чужая, пусть даже у неё отец азербайджанец. "Восток дело тонкое".
+7
0
+7
Насколько известно из общедоступной информации - в Азербайджане ее не горели желанием принимать. Что странно - тут корни есть, в отличии от Рябовой и Литвинцева
+6
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+5
Ответ Ягун Ягунини
Не горели, видимо потому, что у них есть своя девушка, Сабина Алиева. Она даже пробилась на ЮЧМ, где, правда, выступила неудачно, не просто не попала в ПП, но и заняла в КП только 41 место. Понятно, что Маша фигуристка несравнимо более высокого уровня и на том же ЮЧМ могла и за медали бороться. Но она преградила бы дорогу Алиевой на тот же ЮЧМ, по крайней мере в этом сезоне. Алиева своя, кто то из местной федры или бери выше, в неё вложился. А Маша москвичка, чужая, пусть даже у неё отец азербайджанец. "Восток дело тонкое".
"Восток дело тонкое" - а уж когда фамилия Алиева))
+3
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+3
Ответ Ягун Ягунини
Не горели, видимо потому, что у них есть своя девушка, Сабина Алиева. Она даже пробилась на ЮЧМ, где, правда, выступила неудачно, не просто не попала в ПП, но и заняла в КП только 41 место. Понятно, что Маша фигуристка несравнимо более высокого уровня и на том же ЮЧМ могла и за медали бороться. Но она преградила бы дорогу Алиевой на тот же ЮЧМ, по крайней мере в этом сезоне. Алиева своя, кто то из местной федры или бери выше, в неё вложился. А Маша москвичка, чужая, пусть даже у неё отец азербайджанец. "Восток дело тонкое".
Насколько мне известно, по информации в интернете, Сабина родилась во Владивостоке, потом долгое время жила в Москве. И её Азербайджан тоже принимал без распростертых объятий
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А можно было попробовать после того, как Рябова закончила.
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Ответ ДИОНИС
Самоделкина уже год не может перейти в сборную Казахстана. У Агаевой была бы схожая ситуация с переходом в сборную Азербайджана.
Не факт. В Казахстане, несмотря на то, что там были фигуристы высочайшего уровня, Тен и Турсынбаева, всегда довольно прохладно относились к ФК. Помнится, Турсынбаева мама жаловалась по этому поводу. И там никогда не гнались за натурализацией.
В отличие от того же Азербайджана, где ещё со времен Юлии Воробьевой охотно принимали под свой флаг со стороны.
Скорее всего тут наложился субъективный фактор, нужно было место на ГС для своей девушки. Если бы федра Азербайджана дала добро, думаю, особых проблем с переходом Маши не было бы. Она никогда не была особо на виду, удерживать её у нас не стали бы.
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