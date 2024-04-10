Алексей Брюханов: «Отношения не влияют на тренировочный процесс. На льду мы можем поругаться, а потом выйдем с тренировки, и все будет хорошо»
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о взаимоотношениях в паре.
Фигуристы тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко и Егора Закроева.
— Вы самостоятельно переехали в Пермь или с родителями?
Брюханов: Юля переехала с мамой, а я один. Сначала жил в гостинице, потом снимал квартиру. Но меня выселили, хозяйка попросила съехать и заселила туда своего родственника. Меня приютила Юля. Я ранее уже жил в Москве один, самостоятельная жизнь не вызывает у меня трудностей.
— Ваш тренер Егор Закроев говорил мне, что все парницы из Перми очень худенькие. Юля, как следишь за весом?
Артемьева: За наше питание отвечает моя мама. Она готовит нам с Лешей завтрак, обед и ужин. Просто мои порции меньше, потому что я меньше по размеру. Вешу 42-43 килограмма. Не поправлялась с того времени, как встала в пару с Лешей.
— Кто в вашей паре главный?
Брюханов: Наверное, я.
Артемьева: Ну нет.
Брюханов: У нас равные отношения, мы взаимозаменяемые. Если вопрос касается костюмов или хореографии, то его решает Юля. Если техника или размещение элемента — то я.
— Вы ведь пара не только на льду, но и в жизни?
Артемьева: Да.
— Отношения помогают карьере?
Брюханов: Это не влияет на тренировочный процесс. Отношения не отвлекают от тренировок, не мешают. На льду мы можем поругаться, а потом выйдем с тренировки, и все будет хорошо.