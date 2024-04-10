Алексей Брюханов: «Отношения не влияют на тренировочный процесс. На льду мы можем поругаться, а потом выйдем с тренировки, и все будет хорошо»

Теги сборная России пары Матч ТВ Алексей Брюханов Юлия Артемьева Фигурное катание

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о взаимоотношениях в паре.

Фигуристы тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко и Егора Закроева. 

— Вы самостоятельно переехали в Пермь или с родителями?

Брюханов: Юля переехала с мамой, а я один. Сначала жил в гостинице, потом снимал квартиру. Но меня выселили, хозяйка попросила съехать и заселила туда своего родственника. Меня приютила Юля. Я ранее уже жил в Москве один, самостоятельная жизнь не вызывает у меня трудностей.

— Ваш тренер Егор Закроев говорил мне, что все парницы из Перми очень худенькие. Юля, как следишь за весом?

Артемьева: За наше питание отвечает моя мама. Она готовит нам с Лешей завтрак, обед и ужин. Просто мои порции меньше, потому что я меньше по размеру. Вешу 42-43 килограмма. Не поправлялась с того времени, как встала в пару с Лешей.

— Кто в вашей паре главный?

Брюханов: Наверное, я.

Артемьева: Ну нет.

Брюханов: У нас равные отношения, мы взаимозаменяемые. Если вопрос касается костюмов или хореографии, то его решает Юля. Если техника или размещение элемента — то я.

— Вы ведь пара не только на льду, но и в жизни?

Артемьева: Да.

— Отношения помогают карьере?

Брюханов: Это не влияет на тренировочный процесс. Отношения не отвлекают от тренировок, не мешают. На льду мы можем поругаться, а потом выйдем с тренировки, и все будет хорошо.

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2 комментария
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Очень нравится эта пара,удачи ребятам в сезоне. Не могу оторвать взгляд во время их поддержек,Юля очень смелая парница!
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