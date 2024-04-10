Алексей Брюханов: «Мы с тренерами решили, что на данном этапе нет необходимости в изучении четверных выбросов. Даже если поднимут базовую стоимость»

Теги сборная России пары Матч ТВ Алексей Брюханов Юлия Артемьева Фигурное катание

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали об изучении новых элементов.

— Сейчас вы тренируетесь в более щадящем режиме? Не лень работать, когда понимаешь, что следующий старт будет только в сентябре?

Брюханов: Мы изучаем новые элементы. Они добавляют интереса тренировкам, так что с мотивацией все в порядке.

— А новые элементы — в плане уровня сложности? Или какие-то заходы необычные?

Артемьева: Новые поддержки, интересные заходы, вращения.

— Планируете изучать четверной выброс? Четверная подкрутка уже есть в вашем арсенале.

Брюханов: Мы с тренерами решили, что на данном этапе нет необходимости в изучении четверных выбросов. Это травмоопасно. Даже если поднимут базовую стоимость, мы пока не будем учить.

Четверной выброс — это не только технические моменты. Нужно еще изменить систему ОФП и СФП. Это вопрос не только одного оборота.

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4 комментария
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Вот здравый взгляд. Можно значительно прибавить в оценках, отточив уже имеющиеся элементы.
Молодцы ребята
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Правильно. БК зачем-то бьются, бьются, на шоу Бойкова ни разу не выехала. К чему такой риск.
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Не поднимут, они даже сольный прыжок хотят убрать
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И правильно. Даже добавить нечего.
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