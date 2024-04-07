Елизавета Туктамышева: «То, как Фернандес владеет коньком, – это не наработать, с таким талантом нужно родиться»

Елизавета Туктамышева поделилась мнением о Хавьере Фернандесе.

«Одна из моих любимых программ в мужском катании – короткая Хавьера Фернандеса «Малагенья».

Мы давно знакомы с – еще в 2010-м ездили вместе на сборы. Уже тогда я поняла, что он очень крутой человек. Потом мы часто пересекались на различных шоу, иногда виделись на соревнованиях. То, как он владеет коньком, – это не наработать, с таким талантом нужно родиться. Он виртуозно делал интересные шаги и элементы – такие, которые покорялись только ему.

У него потрясающая карьера – выиграть в эпоху топового Юдзуру Ханю два чемпионата мира! Это говорит еще и о невероятно сильном характере, я его очень уважаю.

К слову, у особая энергетика, он как никто другой умеет подать себя на льду. И сейчас это видно в его сольном шоу. Конечно, лучшая из его постановок – произвольная «Сэймэй». Она не только покорила мир фигурного катания, но, мне кажется, вышла и за его пределы», – написала Туктамышева.

В чем уникальность Косторной и какой талант у Фернандеса? Любимые фигуристы Лизы Туктамышевой