Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста по медицинским показаниям

Фигуристка Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста.

«Друзья, всем привет! Я к вам с плохими новостями. К сожалению, я вынуждена пропустить первенство России в Казани по медицинским показаниям.

Уже в скором времени я возобновлю тренировки и вернусь к полноценному тренировочному режиму!» – написала спортсменка.

Турнир пройдет с 1 по 4 апреля.

В этом сезоне Трофимова заняла шестое место на первенстве России среди юниоров.