Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста по медицинским показаниям

Теги сборная России женское катание Кира Трофимова первенство России старшего возраста Фигурное катание

Фигуристка Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста.

«Друзья, всем привет! Я к вам с плохими новостями. К сожалению, я вынуждена пропустить первенство России в Казани по медицинским показаниям.

Уже в скором времени я возобновлю тренировки и вернусь к полноценному тренировочному режиму!» – написала спортсменка.

Турнир пройдет с 1 по 4 апреля.

В этом сезоне Трофимова заняла шестое место на первенстве России среди юниоров.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое логичное включить Вику Стрельцову как замену. На сегодняшнем соревновании "Серебряное ожерелье России" набрала 161.30 в ПП сделав 4S+2T, 3A и 4S, за технику 90.97.
+23
-6
+17
Ответ Ad notam
Самое логичное включить Вику Стрельцову как замену. На сегодняшнем соревновании "Серебряное ожерелье России" набрала 161.30 в ПП сделав 4S+2T, 3A и 4S, за технику 90.97.
Стрельцова из Москвы, Трофимова заявлена за Московскую область и отбиралась там. Если и будет замена, то на первую запасную в Московской области.
Но скорее всего сделать замену не успеют, т.к. девушки стартуют уже во вторник.
Потенциально, да, Стрельцова могла бы бороться на старшем возрасте за медали или даже за победу, что и подтвердила сегодня. Но Вика сама всё отдала на ПМ, где лидируя после КП, провалилась в ПП.
+8
-1
+7
Завуалированно в ангелах о травмах сообщают.... В любом случае, Кире здоровьяи скорейшего восстановления.
+11
-5
+6
я правильно понимаю
что у рудковских с трёх катков в москве и области,
в первенстве россии никого нет?
где гроза сакамото мура? где сёстры жилины? титова?
их там что, в академиях, на органы ростят?)
+8
-3
+5
Наверно была тайно протестирована.
+8
-8
0
Ответ Ezhevika33
Здоровья Кире и быстрого возвращения на лёд. А то набежали стекло здесь оттоптаться на Академии, здоровья не пожелают человеку.
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий