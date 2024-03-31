Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста по медицинским показаниям
Фигуристка Кира Трофимова пропустит первенство России старшего возраста.
«Друзья, всем привет! Я к вам с плохими новостями. К сожалению, я вынуждена пропустить первенство России в Казани по медицинским показаниям.
Уже в скором времени я возобновлю тренировки и вернусь к полноценному тренировочному режиму!» – написала спортсменка.
Турнир пройдет с 1 по 4 апреля.
В этом сезоне Трофимова заняла шестое место на первенстве России среди юниоров.
Но скорее всего сделать замену не успеют, т.к. девушки стартуют уже во вторник.
Потенциально, да, Стрельцова могла бы бороться на старшем возрасте за медали или даже за победу, что и подтвердила сегодня. Но Вика сама всё отдала на ПМ, где лидируя после КП, провалилась в ПП.
что у рудковских с трёх катков в москве и области,
в первенстве россии никого нет?
где гроза сакамото мура? где сёстры жилины? титова?
их там что, в академиях, на органы ростят?)