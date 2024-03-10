Ягудин обратился к комментаторам Sports после победы на турнире шоу-программ: «Специально для вас 😂 Наслаждайтесь 😘»

Теги Алексей Ягудин сборная России фото мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин обратился к комментаторам Sports после турнира «Русский вызов».

9 марта олимпийский чемпион одержал вторую подряд победу на соревнованиях по шоу-программам. Затем фигурист опубликовал в соцсети слова поддержки от болельщика: «Алексей Ягудин – артист! Просто нет слов. Действительно, этот человек может все! Это высшее мастерство. Браво!»

«Специально для комментаторов Sports.ru 😂😂😂 Наслаждайтесь 😘», – написал Ягудин под цитатой в сторис.

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56 комментариев
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Значит его задевает то, что тут пишут, раз внимание обращает
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О господи, да всем насрать)
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Блатной позорник
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Взрослый мужик, а обиды как у девочки 10 лет 🤣 А он думал халтуру оценят ? Кушай не обляпайся..
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Очередной пример, взрослого спортсмена с интеллектом подростка...
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Ответ Сергей Зотов
Значит его задевает то, что тут пишут, раз внимание обращает
Ещё как, поди и зарегистрирован как аноним)
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Что-то вчера на награждении был не особо радостный, да и зрители в зале не искупали его в овациях. Зато сейчас ржёт на всеми.
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Очередная обиженка, по типу Транькова, который на каждый коммент выкладывал пост в телеге)))
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Значит прижарили мы ему задницу)
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И чем наслаждаться? Шкрябаньем по льду, перебежками, кувырками, отвратным голосом – чем? Может подлостью нутра?
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Ох , Лёша ) задело , что победу твою не приняли и назвали блатной ) не переживай , так бывает , глаза же есть у людей )просто теперь , уже не все можешь )
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А ведь чувствует, что далеко
НЕ ЛУЧШИЙ((
Осталось детские смайлики лепить для своего больного самолюбия(.
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Алексей ведёт себя, как обиженная пятиклассница!) Не выдержал)
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Лично я не считаю его победителем. Прочитать стихи на льду и катать одну и ту же программу каждый год- не велика заслуга. Ему даже не стыдно, что два года подряд он катает одно и тоже. Пользуясь непрофессионализмом жюри, умыкает 5 лимонов второй год подряд. Плевать ему на всех. Деньги не пахнут. Известная истина.
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Есть прекрасная поговорка: "Хоть с...ы в глаза - все божья роса"
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Ягудин,наслаждайся своим домиком во Франции и ложным патриотизмом,любитель черных квадратиков и халявных денег ни за что.
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Почему спортс так мало писал о победе господина Ягудина??? Всего раз 100 написали, безобразие
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значит читает спортс-то Алешка)
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Вчера в какой-то момент показалось, что Алексею было неловко за свою очередную победу. Видимо, показалось.
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Нет ему не стыдно
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Нет мужиков в фигурном катании.
Одни бабы априори
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Ягудин по жизни на всех обиженный. Лёшенька, твой инст никому не нужен. Претензии за твою липовую победу в адрес организаторов и жюри. А их в твоей инсте нет. Свободен.
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Ягудин считает, что это повод для гордости? Или главное, чтобы говорили и не забывали?
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Хоть бы уж молчал😏
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5 лямов получил, а все равно ведет себя как обиженка)
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Ну хоть бы уточнил, чем наслаждаться то :) и комментаторы других ресурсов тоже бы хотели :) А то там Ход коньком народное голосование организовал и у Алексея тоже 1 место. С конца.
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-1
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ууууу, опередил в борьбе за первенство девушку! всё, чемпион!
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+8
Что там на фото в темноте? Хрен всем показывает?
+8
0
+8
Прорекламировал спорт ру)
Ну и польстил пользователям
+8
0
+8
Русская пословица: на воре и шапка горит!
+8
0
+8
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