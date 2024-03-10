Ягудин обратился к комментаторам Sports после победы на турнире шоу-программ: «Специально для вас 😂 Наслаждайтесь 😘»

Алексей Ягудин обратился к комментаторам Sports после турнира «Русский вызов».

9 марта олимпийский чемпион одержал вторую подряд победу на соревнованиях по шоу-программам. Затем фигурист опубликовал в соцсети слова поддержки от болельщика: «Алексей Ягудин – артист! Просто нет слов. Действительно, этот человек может все! Это высшее мастерство. Браво!»

«Специально для комментаторов Sports.ru 😂😂😂 Наслаждайтесь 😘», – написал Ягудин под цитатой в сторис.

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