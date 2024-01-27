Александр Жулин: «Возможно, Петросян станет лидером женского катания, если Валиеву дисквалифицируют»
Жулин заявил, что Петросян может стать лидером женского катания в случае дисквалификации Валиевой.
Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что решение по допинг-делу Камилы Валиевой вынесут 29 января.
«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе.
Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.
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В следующем сезоне вернётся Соня Акатьева, да и Даша Садкова, и Камила будут в лучшей форме, чем сейчас. Но Аделия всё равно должна сохранять лидерство, потому что по сравнению с этими девушками она продвинулась намного дальше,--у неё есть старший квад, а также тулуп и аксель она вернёт, конечно
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