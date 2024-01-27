Александр Жулин: «Возможно, Петросян станет лидером женского катания, если Валиеву дисквалифицируют»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Жулин заявил, что Петросян может стать лидером женского катания в случае дисквалификации Валиевой.

Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что решение по допинг-делу Камилы Валиевой вынесут 29 января.

«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе.

Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин. 

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

39 комментариев
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Петросян здесь и сейчас лидер женского ФК по спортивному принципу и безотносительно чьей-либо дисквалификации. А завтра будет завтра.
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А какие перспективы в танцах на льду, Александр Вячеславович?
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Жулин соревнования не смотрел? Камила уступила Аделии и Софье. Будь ты сто раз гениальна, против ультрасей не попрёшь.
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Аделия Петросян выиграла все турниры в текущем сезоне, она уже лидер сборной. Про Камилу уже что-то знает похоже.
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Аделия уже лидер. Она уже лучше Валиевой, как бы это ни задевало кого-то. совсем уже сдурели такое говорить.
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При всей любви к Ками,Адель прекрасна на льду,и у неё есть все для того,чтоб быть лидером.И она уже лидер, если на то пошло
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Так вроде как уже, даже без дисквалификации, лидер.
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До объявления официального решения просто некрасиво давать такие комментарии
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Возможно?? Жулин обкурился, что ли? Петросян уже второй год лидер женской сборной, и если в прошлом году они делили лидерство с Соней, то в этом Аделия - безоговорочно #1 во всех соревнованиях
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Ответ RusVector
Муравьева, по факту, лидер женской сборной! На спартакиаде, первое место за ней, скорее всего, будет!
Адель уже завоевала золото финала гран при прошлого года и золото Чемпионата России этого года.
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Так Валиева и так, не лидер 🙈
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Бедная Камила катается с огромной стрелой воткнутой в спину. Она не знает, то ли эту стрелу наконец вытащат, то ли забью сильнее и она вообще пробьёт сердце и убьёт ее. В любом случае, чтобы кататься несколько лет с такой кровоточащей раной, нужно быть сверчеловеком. Похоже что она именно такая и есть!
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И почему танцоры так любят балаболить и ванговать о девичьем одиночном. Жулин и Бестия прямо кушать/выпить не могут, не обсудив ЖО.
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Вообще-то, лидер определяется ежегодно на чемпионате страны🤔 И Камила даже не вице-чемпионка.
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Хоть Камилу и не дисквалифицируют, но Аделия УЖЕ СТАЛА лидером. Им и останется на ближайшее время.
В следующем сезоне вернётся Соня Акатьева, да и Даша Садкова, и Камила будут в лучшей форме, чем сейчас. Но Аделия всё равно должна сохранять лидерство, потому что по сравнению с этими девушками она продвинулась намного дальше,--у неё есть старший квад, а также тулуп и аксель она вернёт, конечно
+6
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+5
Пусть сначала дисквалифицируют испанцев,а мне плевать на их решения.Россия всё равно отстранена от международных стартов,а дома они не могут запретить Камиле принимать участие в соревнованиях.
+5
-1
+4
Ответ N-fox
До объявления официального решения просто некрасиво давать такие комментарии
1000 плюсов
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У нас сейчас два лидера, конечно, первый номер Аделия, не спорю. Но на междунарожке трлько Соня и Аделия смогли бы бороться. Потому что те, кто без ультра-си, того легко можно запихать под кого угодно, снизив компоненты
+5
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Однако, не всем к таланту прилагается еще и такой рост. Адель ростом с 13летнюю Камилу и 12летнюю Марго.
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Да даже если не дисквалифицируют (что тоже возможно, могут отчитать срок дисквала от ЧР и тогда срок его к моменту оглашения вердикта фактически истечет), то Камила уже давно не в той форме, чтобы претендовать на ведущую позицию.
+3
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+2
Весь шубный бомонд прекрасно знает,что Валиеву дисквалифицировали.Но продолжают из себя изображать последователей бабушки Ваенги.
+6
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Жулин, ты не прав ! как будет , так и будет без ваших прогнозов и оценок.
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Аделия Петросян выиграла все турниры в текущем сезоне, она уже лидер сборной. Про Камилу уже что-то знает похоже.
В 2023 году она выиграла, не только в сезоне. У неё золото ФГП Р
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Ответ Светлана Романова
Весь шубный бомонд прекрасно знает,что Валиеву дисквалифицировали.Но продолжают из себя изображать последователей бабушки Ваенги.
Да, похоже уже знают. Ждем песен других по списку.
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Ответ 3a_3eHuT
Ну Петросян не интересна, сколько бы не прыгала. По уровню харизмы с Камилой никто и рядом не стоит. Ее показательные собирают миллионные просмотры, ее короткие видео ни о чем сотни тысяч... Так что уход Камилы будет гигантской потерей... Но, надеюсь, продолжит нас радовать...
+++++++++++++++++
Женское ФК потеряет поэзию. будет скучно смотреть на состязание Петросян -- Мкравьева .
+1
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+1
Ну Петросян не интересна, сколько бы не прыгала. По уровню харизмы с Камилой никто и рядом не стоит. Ее показательные собирают миллионные просмотры, ее короткие видео ни о чем сотни тысяч... Так что уход Камилы будет гигантской потерей... Но, надеюсь, продолжит нас радовать...
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Ответ Ирина Петрова
А какие перспективы в танцах на льду, Александр Вячеславович?
Лучший коммент.
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Камила конечно знает не в ее пользу, американцы давно. Вой подняли бы.Она тихонечко ушла с профессонального ФК.Тем более квады не получаются.Медали без Валиевой дадут нашим,что они заслужили.
Без Валиевой даже на бронзу не тянут, не будет никаких медалей.
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Ответ Зулфира Мухаметшина
У Валиевой не одной медали теперь,пусть удачи достигнут в другом ее в жизни.
Пусть таланта, такого как у Камилы достигнут другие. Жизнь - это не 2-3 года взрослой спортивной карьеры.
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Ответ Маргарита Михайловна
Дома они не могут запретить Валиевой принимать допинг. Но Валиева и с допингом уже не может прыгать.
Лучше свой рот с мылом помой,воняет.
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