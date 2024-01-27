Александр Жулин: «Возможно, Петросян станет лидером женского катания, если Валиеву дисквалифицируют»

Жулин заявил, что Петросян может стать лидером женского катания в случае дисквалификации Валиевой.

Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что решение по допинг-делу Камилы Валиевой вынесут 29 января.

«Возможно, Аделия Петросян станет лидером женского катания, если Камилу Валиеву дисквалифицируют. Но Аделию никто не подтягивает к статусу лидера группы Этери Тутберидзе.

Просто она сама по себе очень хорошо тренируется, прыгает. Аделия действительно талантливейший человек», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн