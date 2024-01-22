Татьяна Тарасова: «Если Ягудин не сможет заниматься ничем другим – пойдет работать тренером. И у него все получится»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Алексей Ягудин смог бы стать тренером.

 

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил, что его пока не интересует тренерская работа.

«Алексей говорит, что сейчас занимается другими делами. Не все же идут тренировать. Ягудин занимается собой, и я считаю это правильным.

Алексей может выступать, на него ходят зрители, и он интересен в этой и во многих других работах. Лучше всех ведет все шоу, которые сам и создает. Почему вы это не отмечаете? Зачем изучать его тренерский потенциал, если сейчас Ягудин не хочет этим заниматься? Ему это пока не интересно.

Если Алексей не сможет заниматься ничем другим, значит, пойдет работать тренером. И когда он пойдет туда, то у него все получится. Как и везде, Ягудину есть что сказать. Но пока он занимается другим», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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39 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
Тарасова не объективна к Ягудину. То что он был хорошим фигуристом, не делает его хорошим ведущим. И какие шоу создал Ягудин? Он же или в ЛП у Авербуха или в его шоу катается.
Я не знаю создает ли Ягудин какие-то шоу, но ведет он действительно на голову выше остальных фигуристов. Годы практики в театре и на ТВ дают о себе знать.
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Да ну нафиг такого тренера, который пошёл на эту работу от безысходности...

И уж Ягудина в роли тренера видеть точно не хочется. Как человек он далек от идеала.
+15
-2
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Какая то печальная фраза-не сможет ничем другим заниматься, пойдет в тренеры. А нужен такой тренер у которого нет уже сил на другую работу? Это же не в шашки играть с пенсионерами на лавочке. Желание силы нужны. Откуда они у Алексея в 60 лет появятся?
+10
0
+10
Почему исчезают мои комментарии?
Ягудин открывал школу в Минске и сразу надоело,не будет он сам тренировать никогда
+10
-1
+9
Ягудин мне очень нравится как ведущий! Справляется на все 100%. Говорит складно, не раздражает, себя не выпячивает (как некоторые), ну и с чувством юмора у него полный порядок, что немаловажно
+9
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+7
Алексей открывал школу в Минске и забросил,не будет он тренировать
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Если он не стал тренером после окончания своей карьеры, то вряд ли сейчас он им станет. В принципе, он неплохой ведущий и вроде в тренеры не рвется.
+6
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+6
Можно подумать, что сейчас он чем-то серьезным занимается. "Начинающий бездельник" - это не ярлык, это его статус.
+8
-4
+4
Ответ Delirium
Ну вот вы говорите, что то, что он был хорошим фигуристом, не делает его хорошим ведущим. Мы вот за последние годы видели немало приглашенных Первым ведущих, всевозможных бывших КВН-щиков например, и они вообще не попали в формат и в аудиторию, смотрелись чужеродно. Ягудин же вполне качественно импровизирует, незаметно помогает той же Загитовой делать меньше ляпов, и в целом в теме всего происходящего на льду. Так что как минимум в роли ведущего ФК шоу он, несомненно, один из лучших.
У Ягудина тоже своих ляпов хватает. Командник Загитова-Медведева один из них. То что он говорит лучше Загитовой, этим может похвастаться большинство фигуристов.
+4
0
+4
Тарасова не объективна к Ягудину. То что он был хорошим фигуристом, не делает его хорошим ведущим. И какие шоу создал Ягудин? Он же или в ЛП у Авербуха или в его шоу катается.
+6
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+4
Желательно, чтобы в тренеры по призванию шли. Вот Влад Дикиджи в интервью говорил, что ему уже сейчас нравится тренировать и он хотел бы стать тренером! )
+3
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+3
Если не получится стать слесарем, пойду в филологи
+3
0
+3
Ответ Инна1945
По статистике выдающимися тренерами и хореографами становятся спортсмены, не достигшие абсолютного максимума в спорте. Судьба им так "возмещает" неполученые собственные медали. Так что я верю, что Мишинскую школу, например, "унаследует" Самодурова)) Из Алексея вышел неплохой телеведущий, актёр и шоумен на самом-то деле.Может и не надо ему в тренеры.
Видимо Вы не владеете темой на которую пишете. Алексей Мишин был титулованным фигуристом в паре с Тамарой Москвиной, они серебряные призеры ОИ в Гренобле-1968 года. И оба стали ВЫДАЮЩИМИСЯ тренерами! То же самое можно сказать о Жулине, Орсере, Олеге Васильеве и многих других фигуристах, которые захотели стать тренерами, и стали выдающимися.
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+3
Ответ Delirium
Я не знаю создает ли Ягудин какие-то шоу, но ведет он действительно на голову выше остальных фигуристов. Годы практики в театре и на ТВ дают о себе знать.
А зачем на ТВ Ягудина сравнивать с фигуристами?
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Ответ Katerina Sunny
А зачем на ТВ Ягудина сравнивать с фигуристами?
Ну вот вы говорите, что то, что он был хорошим фигуристом, не делает его хорошим ведущим. Мы вот за последние годы видели немало приглашенных Первым ведущих, всевозможных бывших КВН-щиков например, и они вообще не попали в формат и в аудиторию, смотрелись чужеродно. Ягудин же вполне качественно импровизирует, незаметно помогает той же Загитовой делать меньше ляпов, и в целом в теме всего происходящего на льду. Так что как минимум в роли ведущего ФК шоу он, несомненно, один из лучших.
+5
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+3
Такое впечатление, если ни на что не годен, то иди в тренеры.
+2
0
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Ответ Инна1945
По статистике выдающимися тренерами и хореографами становятся спортсмены, не достигшие абсолютного максимума в спорте. Судьба им так "возмещает" неполученые собственные медали. Так что я верю, что Мишинскую школу, например, "унаследует" Самодурова)) Из Алексея вышел неплохой телеведущий, актёр и шоумен на самом-то деле.Может и не надо ему в тренеры.
Самодурова - чемпионка Европы и явно в эту категорию не проходит.
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Ответ Delirium
Я не знаю создает ли Ягудин какие-то шоу, но ведет он действительно на голову выше остальных фигуристов. Годы практики в театре и на ТВ дают о себе знать.
Траньков ведёт лучше,а скоро и Щербакова обгонит
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0
+2
По статистике выдающимися тренерами и хореографами становятся спортсмены, не достигшие абсолютного максимума в спорте. Судьба им так "возмещает" неполученые собственные медали. Так что я верю, что Мишинскую школу, например, "унаследует" Самодурова)) Из Алексея вышел неплохой телеведущий, актёр и шоумен на самом-то деле.Может и не надо ему в тренеры.
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Ответ Девочка с севера
Нет, нет и нет!!! Умение научить обратно пропорционально успехам в собственном обучении. Сильный, одарённый ученик никогда не сможет стать хорошим учителем потому, что ему не понять, как можно не понимать, не хотеть, не уметь. А слабый сам через всё прошёл и может поставить себя на место ученика, понять, что он чувствует, почему не получается, снизойти до его уровня и объяснить ученику на языке ученика, а не учителя. Взять Плющенко - увы и ах. Увы - потому что сам был выдающимся, ах - потому что знает, как это проигрывать и как это падать в неподходящий момент. И ему в жизни не придёт в голову выговаривать ученику за падение, потому что сам своим падением перечеркнул своё же олимпийское золото. Тутберидзе вообще не блистала - результат очевиден. Урманов - без комментариев. И вообще кто из выдающихся тренеров был олимпийским чемпионом? У Мишина был другой путь - он пришёл в практику через теорию. А вот Москвина - это вообще уникум.
Это большое заблуждение, что чемпионы не могут стать выдающимися тренерами. Суть в том, что выборка тренеров-чемпионов крайне маленькая, их очень-очень мало, по пальцам рук можно пересчитать и они все на виду. Когда вы видите выдающихся тренеров вроде Тутберидзе или Тарасовой, то не видите сотен тренеров-неудачников из спортсменов-нечемпионов в основании этой пирамиды. И процент успешных тренеров у них не выше, чем у чемпионов, ставших тренерами. Что касается тренеров чемпионов из спортсменов-чемпионов, то есть как минимум Брайан Орсер, Стефан Ламбьель, Александр Жулин, Наталья Линичук, Елена Водорезова-Буянова. Мишин с Москвиной были чемпионами СССР и вице-чемпионами мира, поэтому их условно тоже можно занести в эту когорту.
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Ответ Fellina
А зачем тогда Роднина к ней пошла?
Потому что это цска

Приказали - и пошла
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Ответ Katerina Sunny
Тарасова не объективна к Ягудину. То что он был хорошим фигуристом, не делает его хорошим ведущим. И какие шоу создал Ягудин? Он же или в ЛП у Авербуха или в его шоу катается.
Как ведущий Ягудин совсем не плох, но... какой-то он депрессивный и чем дальше, тем больше. Вроде всё у человека есть, а до сих пор переживает, что родители Санту-Барбару не дали посмотреть. Не удивлюсь, если приходит домой и играет в компьютерные игры или Санту-Барбару досматривает по ночам.
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Ответ Delirium
Я не знаю создает ли Ягудин какие-то шоу, но ведет он действительно на голову выше остальных фигуристов. Годы практики в театре и на ТВ дают о себе знать.
Ну у Алексея манера вести любое мероприятие, как шоумен приколист. Все с подколами. Иногда это назойливо и неуместно. Вечный шут
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вот прям так сразу и получится
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Ответ Wiley Fox
Баба Таня сама номенклатурная морда была, благодаря папаше Чему она могла научить Роднину, старше которой была на два года? Да ничему
А зачем тогда Роднина к ней пошла?
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начинающим?
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Ответ ретроградный меркурий
Это большое заблуждение, что чемпионы не могут стать выдающимися тренерами. Суть в том, что выборка тренеров-чемпионов крайне маленькая, их очень-очень мало, по пальцам рук можно пересчитать и они все на виду. Когда вы видите выдающихся тренеров вроде Тутберидзе или Тарасовой, то не видите сотен тренеров-неудачников из спортсменов-нечемпионов в основании этой пирамиды. И процент успешных тренеров у них не выше, чем у чемпионов, ставших тренерами. Что касается тренеров чемпионов из спортсменов-чемпионов, то есть как минимум Брайан Орсер, Стефан Ламбьель, Александр Жулин, Наталья Линичук, Елена Водорезова-Буянова. Мишин с Москвиной были чемпионами СССР и вице-чемпионами мира, поэтому их условно тоже можно занести в эту когорту.
Но это скорее исключение, чем правило.
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Ответ ретроградный меркурий
Это большое заблуждение, что чемпионы не могут стать выдающимися тренерами. Суть в том, что выборка тренеров-чемпионов крайне маленькая, их очень-очень мало, по пальцам рук можно пересчитать и они все на виду. Когда вы видите выдающихся тренеров вроде Тутберидзе или Тарасовой, то не видите сотен тренеров-неудачников из спортсменов-нечемпионов в основании этой пирамиды. И процент успешных тренеров у них не выше, чем у чемпионов, ставших тренерами. Что касается тренеров чемпионов из спортсменов-чемпионов, то есть как минимум Брайан Орсер, Стефан Ламбьель, Александр Жулин, Наталья Линичук, Елена Водорезова-Буянова. Мишин с Москвиной были чемпионами СССР и вице-чемпионами мира, поэтому их условно тоже можно занести в эту когорту.
Буянова была призёром, не чемпионом международных соревнований.
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Ответ Ir_rish
И все же все перечисленные составляют скорее исключение, а не правило.
Такое большое число людей уже не исключение.
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Ответ Gfdyuu D.
Такое большое число людей уже не исключение.
"Большое"- понятие относительное.
Мишин и Москвина были в призах ЧЕ 55 лет назад.
Теперь посчитайте, сколько всего за эти годы было призеров ЧЕ, ЧМ, ОИ. И какой процент из них сумел возвести на пьедестал ГС хотя бы одного ученика.
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