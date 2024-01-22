Татьяна Тарасова: «Если Ягудин не сможет заниматься ничем другим – пойдет работать тренером. И у него все получится»

Татьяна Тарасова считает, что Алексей Ягудин смог бы стать тренером.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил, что его пока не интересует тренерская работа.

«Алексей говорит, что сейчас занимается другими делами. Не все же идут тренировать. Ягудин занимается собой, и я считаю это правильным.

Алексей может выступать, на него ходят зрители, и он интересен в этой и во многих других работах. Лучше всех ведет все шоу, которые сам и создает. Почему вы это не отмечаете? Зачем изучать его тренерский потенциал, если сейчас Ягудин не хочет этим заниматься? Ему это пока не интересно.

Если Алексей не сможет заниматься ничем другим, значит, пойдет работать тренером. И когда он пойдет туда, то у него все получится. Как и везде, Ягудину есть что сказать. Но пока он занимается другим», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.