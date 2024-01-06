Самоделкина о прыжках: «Очень долго не могла нащупать грань. В моем случае рост стал такой проблемой, что прямо жесть»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как взросление повлияло на ее прыжки.

– Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься. То есть не было такого, что, когда выходишь на лед, такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать. Даже когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться. Поскользить побольше, повращаться.

Но в прошлом году, когда я еще каталась в ЦСКА, у меня вообще настроения не было пробовать аксель – он физически не получался, не знаю почему. Я связываю это с ростом, поскольку никаких других причин даже придумать не могу.

Сейчас же все совпало: и прыжки стали восстанавливаться, и тренеры поддерживают, и обстановка способствует. Когда на тренировках прыжки удаются, то и на шоу хочется что-то более сложное попробовать. Если получается, это неимоверно заряжает. <...>

– Ощущения ведь и подвести могут, особенно когда начинаешь расти.

– Это так. Но мне в определённом смысле проще – я очень мышечная. Естественно, прибавка в весе сказывается в любом случае: сразу начинает что-то болеть, становится неудобно выполнять какие-то элементы, замедляется скорость, но прыжки я была способна собрать, даже когда набирала вес. Не было такого, когда 300 грамм прибавила – и все рассыпалось.

Правда, когда я начала расти, часто вспоминала один случай. Лет в 12 я катала произвольную и как-то пожаловалась Ане Тарусиной: мол, капец как тяжело. Аня тогда смеялась: «Подожди, ты еще расти не начала, вот тогда реально будет тяжело». Тогда я вообще не восприняла те слова всерьез, думала: фигня какая-то. А вот когда реально тело изменилось, поняла, до какой степени Аня была тогда права.

– Вес сейчас держать проще, чем год назад?

– Проще, безусловно. Но дело не только в весе. Ощущения по мере роста реально меняются сильно. Тот же тройной аксель, когда он разладился, я каждый раз делала в тренировках как впервые в жизни. Очень долго не могла вот эту грань нащупать, когда ты взорвался в отталкивании – и все получилось.

Я не понимала, как прыгать, что надо сделать, чтобы хоть как-то почувствовать прыжок. Даже когда вдруг что-то начинало складываться, наутро приходилось все вспоминать сначала. То есть в моем случае рост стал такой проблемой, что прямо жесть. Тяжело очень было, – рассказала 16-летняя Самоделкина.