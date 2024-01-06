Самоделкина о прыжках: «Очень долго не могла нащупать грань. В моем случае рост стал такой проблемой, что прямо жесть»

Теги сборная России женское катание Анна Тарусина Софья Самоделкина ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как взросление повлияло на ее прыжки.

– Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься. То есть не было такого, что, когда выходишь на лед, такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать. Даже когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться. Поскользить побольше, повращаться.

Но в прошлом году, когда я еще каталась в ЦСКА, у меня вообще настроения не было пробовать аксель – он физически не получался, не знаю почему. Я связываю это с ростом, поскольку никаких других причин даже придумать не могу.

Сейчас же все совпало: и прыжки стали восстанавливаться, и тренеры поддерживают, и обстановка способствует. Когда на тренировках прыжки удаются, то и на шоу хочется что-то более сложное попробовать. Если получается, это неимоверно заряжает. <...>

– Ощущения ведь и подвести могут, особенно когда начинаешь расти.

– Это так. Но мне в определённом смысле проще – я очень мышечная. Естественно, прибавка в весе сказывается в любом случае: сразу начинает что-то болеть, становится неудобно выполнять какие-то элементы, замедляется скорость, но прыжки я была способна собрать, даже когда набирала вес. Не было такого, когда 300 грамм прибавила – и все рассыпалось.

Правда, когда я начала расти, часто вспоминала один случай. Лет в 12 я катала произвольную и как-то пожаловалась Ане Тарусиной: мол, капец как тяжело. Аня тогда смеялась: «Подожди, ты еще расти не начала, вот тогда реально будет тяжело». Тогда я вообще не восприняла те слова всерьез, думала: фигня какая-то. А вот когда реально тело изменилось, поняла, до какой степени Аня была тогда права. 

– Вес сейчас держать проще, чем год назад?

– Проще, безусловно. Но дело не только в весе. Ощущения по мере роста реально меняются сильно. Тот же тройной аксель, когда он разладился, я каждый раз делала в тренировках как впервые в жизни. Очень долго не могла вот эту грань нащупать, когда ты взорвался в отталкивании – и все получилось.

Я не понимала, как прыгать, что надо сделать, чтобы хоть как-то почувствовать прыжок. Даже когда вдруг что-то начинало складываться, наутро приходилось все вспоминать сначала. То есть в моем случае рост стал такой проблемой, что прямо жесть. Тяжело очень было, – рассказала 16-летняя Самоделкина.

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12 комментариев
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Да, правильно фигуристы говорят - не так сложно выучить прыжки в детстве, как потом прыгать их уже в более взрослом возрасте.
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+10
Ответ Jessi
Ей всего 16, как Петросян
Ну так и у Петросян уже трикселя нет, хотя она в два раза ниже ростом, чем Самоделкина.
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"Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось." --- Непонятно. Кто помешал?
+5
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+2
Исправьте фамилию, пожалуйста
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+1
в феврале уже станет 17-летней
+1
0
+1
Я и сейчас, если честно, до конца не понимаю причину. " --- Что ж тут непонятного? Выгнали из ЦСКА, потому что узнали про казахский паспорт.
+4
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Ответ margosha58
По словам Жукова, этот вопрос на исполкоме не рассматривался.
Врёт. Если есть Заявление, то вопрос должен быть рассмотрен. Софочка не отрицает, что ждёт релиз, значит Заявление в ФФКР поступило.
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Ответ Anneta28
Ну так и у Петросян уже трикселя нет, хотя она в два раза ниже ростом, чем Самоделкина.
у каждого спортсмены есть периоды, когда что то не идет У Туктика также был спад долгий период
Так что не надо говорить "Уже нет" Временно не было, но обязательно будет
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Ответ nina1212
у каждого спортсмены есть периоды, когда что то не идет У Туктика также был спад долгий период Так что не надо говорить "Уже нет" Временно не было, но обязательно будет
Ну да, у кого-то обязательно будет, они же из правильного штаба.))) А вот когда у Самоделкиной с Муравьевой трикселя не было, все радостно протирали ручки. Двойные стандарты они такие.
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Ответ Viks
— Вы уже несколько месяцев ждёте релиз от российской федерации фигурного катания. ---- Исполком был 24 декабря. Софочка должна знать результат, НО молчит. Очевидно, что результат положителен для неё, но есть договорённость с ФФКР, с этом тёмной конторой, не разглашать.
По словам Жукова, этот вопрос на исполкоме не рассматривался.
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