Алина Загитова: «Вот и подошло к концу шоу «Новогодняя история игрушек». Большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила зрителей шоу «Новогодняя история игрушек» с ее участием.

«Вот и подошло к концу мое новогоднее шоу «Новогодняя история игрушек»! Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события!

Это безумно ценно и важно для меня. Также хочу сказать слова благодарности всем причастным, команде, спортсменам, артистам и организаторам, без вас бы ничего не было❤️

Для меня это новый опыт и это очень волнительно. Надеюсь, что это станет новогодней традицией и каждый Новый год я буду радовать вас новыми проектами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

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17 комментариев
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Проект удался. Хороший опыт.
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Видела несколько видео , это было необыкновенная красиво. Хочу, чтобы Алина именно в таких проектах участвовала, это прямо ее стезя.
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Умница Алина!!! Шикарно, волшебно, красиво!!! ❤️
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Очень красиво. Даже лучше чем на льду.
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Удачи! Именно так надо начинать год! Надоели скандалы.
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Очень неожиданный проект, но очень интересный. Хорошее разнообразие среди обилия ледовых шоу.

И Алина там чудесная. Вот вам и уроки танцев пригодились
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Молодец ,Алина! Все замечательно! Очень понравилось. Круто!,
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Волшебная Алина в очень красивом платье! А какая у неё фигура точеная.
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Алина пробует новое. А кто-то уже только языком трепать способен, или максимум на десять минуток в шоу появиться на второстепенных ролях.
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Ответ Tresk2
Наконец-то, закончилось.
А вам то чем оно помешало. Не на ТВ же. Опять не так? Шли на него исключительно по желанию. Так что ваш коммент, считаю неуместен.
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Алина не боится пробовать новое и непривычное для себя, экспериментирует. Удачи в ее новых проектах.
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Видимо и в следующем году шоу будет не на льду. Здорово, что Алина развивается и в танцевальной направлении и даже в акробатике. Надеюсь скоро и свое шоу создаст.
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Ответ Татьяна У.
По правилам русского языка фамилия пишется с прописной буквы.
Смотря чья.
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