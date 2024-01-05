Алина Загитова: «Вот и подошло к концу шоу «Новогодняя история игрушек». Большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события»
Алина Загитова поблагодарила зрителей шоу «Новогодняя история игрушек» с ее участием.
«Вот и подошло к концу мое новогоднее шоу «Новогодняя история игрушек»! Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события!
Это безумно ценно и важно для меня. Также хочу сказать слова благодарности всем причастным, команде, спортсменам, артистам и организаторам, без вас бы ничего не было❤️
Для меня это новый опыт и это очень волнительно. Надеюсь, что это станет новогодней традицией и каждый Новый год я буду радовать вас новыми проектами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
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