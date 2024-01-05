Алина Загитова: «Вот и подошло к концу шоу «Новогодняя история игрушек». Большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события»

Алина Загитова поблагодарила зрителей шоу «Новогодняя история игрушек» с ее участием.

«Вот и подошло к концу мое новогоднее шоу «Новогодняя история игрушек»! Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел и стал частью этого события!

Это безумно ценно и важно для меня. Также хочу сказать слова благодарности всем причастным, команде, спортсменам, артистам и организаторам, без вас бы ничего не было❤️

Для меня это новый опыт и это очень волнительно. Надеюсь, что это станет новогодней традицией и каждый Новый год я буду радовать вас новыми проектами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова, Загитова, Загитова. Так выглядит топ-20 самых обсуждаемых новостей 2023 года