Татьяна Мишина: «Пример Костомарова показателен, надо беречь здоровье и внимательно относиться к себе. Выступать с температурой – не лучшее решение»

Теги Роман Костомаров Алексей Мишин Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина назвала показательной историю Костомарова и подчеркнула, что нужно беречь здоровье.

– Преодоление в спорте – главный момент. В этом плане Роман не упал духом и продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что с ним случилось.

Это пример для всех, что в жизни всегда есть шанс и надо использовать его. Нельзя опускать руки, нужно собирать волю в кулак. Я соглашусь с мнением многих людей, что Роман достоин звания человека года в российском спорте.

– Но может ли его история стать уроком для остальных, что не стоит рисковать здоровьем и выходить на лед с высокой температурой?

– С позиции опыта и зрелых лет я и Алексей Мишин всегда говорим ребятам: «Здоровье должно быть на первом плане». Если какие‑то проблемы есть сегодня, то в будущем это скажется на здоровье.

Пример Романа показателен, надо беречь здоровье и внимательно относиться к себе. Конечно, никто не думал, что так все получится. Но выступать с температурой – не лучшее решение для спортсмена, – сказала заслуженный тренер России.

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7 комментариев
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Желаю крепчайшего здоровья Роману Костомарову, но давайте не сравнивать его ситуацию с обычными людьми. К сожалению, мне его действительно жаль, что случилось такое обидно, но он и сам немного халатно отнёсся к своему здоровью, и ему была оказана большая помощь, в том числе и финансовая. А теперь окажись вместо него простой человек (не из мира спорта и не прославленный), который пострадал не по своей вине, а допустим, оказывая помощь другим. Была б оказана такая же помощь простому человеку (не медийному) ?
А ведь у нас сколько в стране таких же преодолевающих только не в спорте , а в обычной жизни, но о них молчат.
Пример Романа показателен, надо беречь здоровье и внимательно относиться к себе. Конечно, никто не думал, что так все получится. Но выступать с температурой – не лучшее решение для спортсмена, – сказала заслуженный тренер России.
А вот здесь я полностью с ней согласна.
Надеюсь Роман станет действительно примером для людей, которые "забрасывают" свое здоровье.
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И за эту дурость они его назвали спортсменом года и теперь носят на руках. И при чем там спорт вообще?
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самое главное не надо нырять в прорубь в морозы.
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"не опускать руки" это про костомарова, да. что вы несете-то? еще б сказали "крепко встать на ноги".
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А то никто раньше этого не знал, что с температурой лучше дома лежать.
С Романом случилось несчастье, как профессиональный спортсмен, привыкший к нагрузкам, он перееоценил возможности организма...
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Ответ Даня Чебыкин
"не опускать руки" это про костомарова, да. что вы несете-то? еще б сказали "крепко встать на ноги".
Вы потрудитесь предложение до конца прочитать. Женщина пережила много проблем со здоровьем, её слова несут позитив и рациональное отношение к здоровью, а вы цепляетесь за фразеологизм чтоб хайпануть?
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Ответ ano
Вы потрудитесь предложение до конца прочитать. Женщина пережила много проблем со здоровьем, её слова несут позитив и рациональное отношение к здоровью, а вы цепляетесь за фразеологизм чтоб хайпануть?
ок, дочитал "Роман достоин звания человека года в российском спорте." простите что? вот это тоже серьезно?

там только в конце уже глас разума появляется. но, блин, надо как-то понимать что и как ты говоришь!!!
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