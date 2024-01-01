Татьяна Мишина назвала показательной историю Костомарова и подчеркнула, что нужно беречь здоровье.

– Преодоление в спорте – главный момент. В этом плане Роман не упал духом и продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что с ним случилось.

Это пример для всех, что в жизни всегда есть шанс и надо использовать его. Нельзя опускать руки, нужно собирать волю в кулак. Я соглашусь с мнением многих людей, что Роман достоин звания человека года в российском спорте.

– Но может ли его история стать уроком для остальных, что не стоит рисковать здоровьем и выходить на лед с высокой температурой?

– С позиции опыта и зрелых лет я и Алексей Мишин всегда говорим ребятам: «Здоровье должно быть на первом плане». Если какие‑то проблемы есть сегодня, то в будущем это скажется на здоровье.

Пример Романа показателен, надо беречь здоровье и внимательно относиться к себе. Конечно, никто не думал, что так все получится. Но выступать с температурой – не лучшее решение для спортсмена, – сказала заслуженный тренер России.

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