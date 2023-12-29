Влог Софьи Леонтьевой с чемпионата России-2024 заблокировали по жалобе Первого канала на нарушение авторских прав

Влог фигуристки Софьи Леонтьевой на Youtube был заблокирован.

Видео было посвящено чемпионату России-2024, который прошел на прошлой неделе в Челябинске.

При переходе на страницу с влогом появляется сообщение, что его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от АО «Первый канал».

«Мне не пришло никакое уведомление, ничего. Только сейчас сказали лично. Я не знаю, что такое, почему так.

Влог получился классным. Очень жалко. Перезаливать его, думаю, я уже не буду, нет смысла. Я, честно, не знаю, в чем причина», – сказала фигуристка.