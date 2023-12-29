Влог Софьи Леонтьевой с чемпионата России-2024 заблокировали по жалобе Первого канала на нарушение авторских прав

Теги сборная России Первый канал танцы на льду соцсети Софья Леонтьева Фигурное катание

Влог фигуристки Софьи Леонтьевой на Youtube был заблокирован.

Видео было посвящено чемпионату России-2024, который прошел на прошлой неделе в Челябинске.

При переходе на страницу с влогом появляется сообщение, что его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от АО «Первый канал».

«Мне не пришло никакое уведомление, ничего. Только сейчас сказали лично. Я не знаю, что такое, почему так.

Влог получился классным. Очень жалко. Перезаливать его, думаю, я уже не буду, нет смысла. Я, честно, не знаю, в чем причина», – сказала фигуристка.

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33 комментария
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Как же первый канал достал. Везде все блокирует, при этом у них самих без дурацкой рекламы ничего просмотреть нельзя. Смотрела всегда в одной телеграмм-группе соревнования, теперь они тоже из-за первого ничего не выкладывают
+19
-7
+12
У Первого есть экс-фигуристка, для которой профессионалы монтируют "самые лучшие влоги." Конкуренция не нужна.
+21
-10
+11
Ответ Мэй Касахара
Как же первый канал достал. Везде все блокирует, при этом у них самих без дурацкой рекламы ничего просмотреть нельзя. Смотрела всегда в одной телеграмм-группе соревнования, теперь они тоже из-за первого ничего не выкладывают
Первый спонсирует всю эту фигурнокатательную движуху. Разумеется, они хотят если не заработать, то хотя-бы вернуть вложения с рекламы.
+13
-2
+11
Ответ Мэй Касахара
Как же первый канал достал. Везде все блокирует, при этом у них самих без дурацкой рекламы ничего просмотреть нельзя. Смотрела всегда в одной телеграмм-группе соревнования, теперь они тоже из-за первого ничего не выкладывают
во-первых выкупили трансляцию и за не маленькие деньги, во-вторых является одним из спонсоров ффкк рф, чтобы в этой ситуации у фигуристов достойные призовые
+11
-1
+10
Не должно быть влогов лучше загитовских.
+18
-10
+8
Первый разрешает влоги только от одного источника.
+9
-3
+6
Очень жаль, что у фигуристов всё меньше возможности говорить и показывать своё личное мнение, а не отцензуренное Первым или ФФКР.
Подозреваю, что там были кадры с трансляции соревнований, поэтому и заблочили за авторские права.
+7
-1
+6
Сначала у народа украли футбол, теперь ФК украли

Что первый канал, что матч тв существуют на государственные деньги на 99%

Казалось бы, использовать материалы этих каналов можно, если даёшь ссылку на источник, но нет
+5
0
+5
Рада, что успела посмотреть) у Сони хорошие влоги, а в этом и Майя снялась, они жили вместе
+6
-1
+5
Влог и вправду классный, успела посмотреть.
+8
-5
+3
Ответ Мэй Касахара
Как же первый канал достал. Везде все блокирует, при этом у них самих без дурацкой рекламы ничего просмотреть нельзя. Смотрела всегда в одной телеграмм-группе соревнования, теперь они тоже из-за первого ничего не выкладывают
Это называется капитализм
Привыкайте
+2
0
+2
Ответ Мэй Касахара
Как же первый канал достал. Везде все блокирует, при этом у них самих без дурацкой рекламы ничего просмотреть нельзя. Смотрела всегда в одной телеграмм-группе соревнования, теперь они тоже из-за первого ничего не выкладывают
Во время ЧР их сайт меня выбесил. Оформила отказ от рекламы за 30р в месяц. Включаю трансляцию – начинается с 2 рекламных роликов. Проверяю авторизацию – есть. Нажимаю снова "Отключить рекламу" – пишет, что невозможно, так как подписка уже оформлена. Возвращаюсь в трансляцию – реклама.
Думала, что может платеж не успел пройти, но на следующий день все так же 🤦
+2
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Как-то мелочно…
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Мм, а кое где еще бы и в суд иск подали, но им можно, не то что Первому, ведь это другое. Да как они посмели!
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Ответ Мэй Касахара
Кубок первого канала могу понять, а ЧР другое дело. То что они выкупили права на показы всего, став монополистами, и сделали просмотр только с рекламой это на пользу популяризации ФК явно не идет. Популярность ФК и без того в силу обстоятельств сейчас идет на спад, тут надо еще думать, чтоб людям смотреть было удобно. Сейчас они везде все блокируют (только у них смотрите) и это все будет приводить не к поддержке ФК, а к обратным результатам… Нам наоборот сейчас надо, чтоб это везде показывалось, репостилось легко, не только на русских, но и на иностранных ресурсах..
>То что они выкупили права на показы всего, став монополистами, и сделали просмотр только с рекламой это на пользу популяризации ФК явно не идет.

С чего вы это взяли? Благодаря этому ФК показывают по Первому, в интернете тоже посмотреть все прокаты можно, просто на сайте Первого, в основном, но у них, я так понимаю, есть и канал на международную аудиторию в ютубе, просто формально он с ними не аффилирован, чтоб не забанили.

>Нам наоборот сейчас надо, чтоб это везде показывалось, репостилось легко, не только на русских, но и на иностранных ресурсах..

Так что вам мешает разносить видео прокатов с сайта Первого или с их ютуб канала, рассчитанного на международную аудиторию?

Вы эта, попробуйте глянуть на ютубе матчи Чемпионата мира по футболу или хоккею например, или даже национальных чемпионатов. Их ведь там тоже нет, по тем же причинам.

Я влог Софьи не видел, но скорее всего удалили его за то, что там прокаты видны, а записывать само соревнование практически всегда запрещено всем, кроме правообладателей, купивших это право.
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Ответ Delirium
>То что они выкупили права на показы всего, став монополистами, и сделали просмотр только с рекламой это на пользу популяризации ФК явно не идет. С чего вы это взяли? Благодаря этому ФК показывают по Первому, в интернете тоже посмотреть все прокаты можно, просто на сайте Первого, в основном, но у них, я так понимаю, есть и канал на международную аудиторию в ютубе, просто формально он с ними не аффилирован, чтоб не забанили. >Нам наоборот сейчас надо, чтоб это везде показывалось, репостилось легко, не только на русских, но и на иностранных ресурсах.. Так что вам мешает разносить видео прокатов с сайта Первого или с их ютуб канала, рассчитанного на международную аудиторию? Вы эта, попробуйте глянуть на ютубе матчи Чемпионата мира по футболу или хоккею например, или даже национальных чемпионатов. Их ведь там тоже нет, по тем же причинам. Я влог Софьи не видел, но скорее всего удалили его за то, что там прокаты видны, а записывать само соревнование практически всегда запрещено всем, кроме правообладателей, купивших это право.
Эти репосты блокируют по жалобам первого на авторские права, поэтому многие репостить перестали.
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Ответ Екатерина Субботина
во-первых выкупили трансляцию и за не маленькие деньги, во-вторых является одним из спонсоров ффкк рф, чтобы в этой ситуации у фигуристов достойные призовые
Разве 1тв не на госбюджете сидит? пусть откажутся от ФК всем будет лучше. Тогда 1 вообще перестанут смотреть. Может будут смотреть только бабки в деревнях, где коме 1тв старые телевизоры ничего не принимают.
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И я не знаю. не плачь, подруга. У некоторых орден Бах отобрал, и никто не плачет.
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Ответ Delirium
Так речь идет о распространении оригинального видео, которое разрешено. Вы же говорите о воровстве контента, перевыкладывании его на личные каналы/заливка на реддиты всякие, вот с этим борятся.
Мы о разных вещах говорим. Юридически первый себе все это организовал и формально он прав. Но с точки зрения развития русского ФК это провальная позиция на перспективу
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Ответ Мэй Касахара
Мы о разных вещах говорим. Юридически первый себе все это организовал и формально он прав. Но с точки зрения развития русского ФК это провальная позиция на перспективу
Как я писал с самого начала, у Первого задача не только в развитии спорта, но и в том, чтобы если не зарабатывать, то хоть возвращать вложения. Так что контроль за пиратством контента неизбежен. Блоггерам просто не нужно снимать прокаты, подтрибунку им никто снимать не запрещает. Можете влоги Лесика посмотреть например, как он популяризует фигурку, не нарушая прав.
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Ответ Екатерина Субботина
во-первых выкупили трансляцию и за не маленькие деньги, во-вторых является одним из спонсоров ффкк рф, чтобы в этой ситуации у фигуристов достойные призовые
спонсором ФФКК? они сами бабки из бюджета получают, какие спонсоры?
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Ответ Delirium
Первый спонсирует всю эту фигурнокатательную движуху. Разумеется, они хотят если не заработать, то хотя-бы вернуть вложения с рекламы.
Первый канал спонсирует "всю эту фигурнокатательную движуху" не за свои деньги, потому что у него нет своих денег, а из денег, которые ему выделяет государство, то есть из кармана налогоплатильщиков. Учите матчасть, иначе будете всю жизнь рабом мамоны
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Ответ Туц
Причем тут Алина? Она лично что ли по вашему блокировала?
А так же туктовских, колядовских и влогов Кондратюка )).
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Ответ fillette
А так же туктовских, колядовских и влогов Кондратюка )).
Коляда, Кондратюк делали влоги для 1 канала.
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Ответ Юркин Клоп
Переходи на онлифанс
Сам переходи
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Ответ Kristine Kristine
Сам переходи
Расслабьтесь
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