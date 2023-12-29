Влог Софьи Леонтьевой с чемпионата России-2024 заблокировали по жалобе Первого канала на нарушение авторских прав
Влог фигуристки Софьи Леонтьевой на Youtube был заблокирован.
Видео было посвящено чемпионату России-2024, который прошел на прошлой неделе в Челябинске.
При переходе на страницу с влогом появляется сообщение, что его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от АО «Первый канал».
«Мне не пришло никакое уведомление, ничего. Только сейчас сказали лично. Я не знаю, что такое, почему так.
Влог получился классным. Очень жалко. Перезаливать его, думаю, я уже не буду, нет смысла. Я, честно, не знаю, в чем причина», – сказала фигуристка.
Подозреваю, что там были кадры с трансляции соревнований, поэтому и заблочили за авторские права.
Что первый канал, что матч тв существуют на государственные деньги на 99%
Казалось бы, использовать материалы этих каналов можно, если даёшь ссылку на источник, но нет
Привыкайте
Думала, что может платеж не успел пройти, но на следующий день все так же 🤦
С чего вы это взяли? Благодаря этому ФК показывают по Первому, в интернете тоже посмотреть все прокаты можно, просто на сайте Первого, в основном, но у них, я так понимаю, есть и канал на международную аудиторию в ютубе, просто формально он с ними не аффилирован, чтоб не забанили.
>Нам наоборот сейчас надо, чтоб это везде показывалось, репостилось легко, не только на русских, но и на иностранных ресурсах..
Так что вам мешает разносить видео прокатов с сайта Первого или с их ютуб канала, рассчитанного на международную аудиторию?
Вы эта, попробуйте глянуть на ютубе матчи Чемпионата мира по футболу или хоккею например, или даже национальных чемпионатов. Их ведь там тоже нет, по тем же причинам.
Я влог Софьи не видел, но скорее всего удалили его за то, что там прокаты видны, а записывать само соревнование практически всегда запрещено всем, кроме правообладателей, купивших это право.